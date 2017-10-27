NSU sanıkları davayı düşürmeye mi çalışıyor?

BUGÜNE kadar 385 duruşmanın yapıldığı davada sanık avukatları, 40’ın üzerinde reddihakim talebinde bulundu. Söz konusu taleplerin önemli bir kısmı Federal Başsavcı’nın 12 Eylül’de esas hakkındaki mütalaasını tamamladıktan ve sanıklara ilişkin talep ettiği cezaları açıkladıktan sonra verildi. Bu tarihe kadar tutuksuz yargılanan, ancak savcılığın 12 yıl hapis cezası istediği ve kaçma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Andre E. ve diğer tutuklu sanık Ralf Wohlleben’in avukatları, mahkeme heyeti üyeleri hakkında sunduğu bir dizi reddihakim dilekçeleriyle davayı adeta felce uğrattı.

9 KASIM’A KADAR İPTAL

Yaklaşık 6 haftadır reddihakim dilekçeleriyle meşgul edilen yargı süreci, 24 Ekim’de yapılan 384. duruşmada reddihakim taleplerinin kabul edilmediğinin açıklanmasıyla, devam edecek beklentisi oluştu. Ancak Andre E.’nin avukatı, müvekkiliyle bu yeni durumu istişare etmek için duruşmaya ara verilmesini istedi. Ertesi gün yapılan duruşmada ise yeni bir reddihakim dilekçesi verdi.

Bunun üzerine Mahkeme Heyeti Başkanı Manfred Götzl, 9 Kasım’a kadar yapılacak duruşmaları iptal etti. Böylelikle savcılığın esas hakkında mütalaasının ardından planlanan müdahil avukatların sunumları da yapılamadı.

55 MİLYON EURO HARCANDI

1.5 aydır herhangi bir ilerleme sağlanamayan davanın bu yıl içinde sonuçlanma beklentisi de suya düştü. Davayı yakından gözlemleyenler, sanık avukatlarının, reddihakim dilekçelerini davanın sürüncemede bırakılması veya düşürülmesi için kullandığını ifade ediyor. Ancak Mahkeme Heyeti Başkanı Götzl’in duruma hakim olması ve sakin tutumunun, davanın düşmemesini sağladığı görüşü öne çıkıyor. Duruşma başına 150 bin euroya mal olan dava için şimdiye kadar 55 milyon euronun üzerinde para harcandı.