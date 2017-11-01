NSU davasından bir şey beklemiyoruz

BONN’da Yenilik ve Adalet Partisi (BİG) Genel Merkezi’nde konferansa katılan Daimagüler, altı yıl önce Almanya’da 8’i Türk, 10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bombalı saldırılarda bulunmakla suçlanan NSU terör örgütü ve buna ilişkin devam eden dava hakkında değerlendirmelerde bulundu. Daimagüler, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 2012 yılının şubat ayında, yakınlarını kaybeden ailelere, Almanya’nın bu olayları araştırıp gerçekleri ortaya çıkaracağı ve suçlu olanların gerekli cezaya çarptırılacağına dair söz verdiğini ancak maalesef bu sözün gerçekleşmediğini söyledi.

‘SAVCILIK İDDİALARIN ÜSTÜNÜ SÜREKLİ KAPATTI’

Avukat Daimagüler, “Beş teröriste dava açıldı ama hepsi bu kadar. Alman gizli istihbarat teşkilatının burada ne rolü var o araştırılmadı. Kurumsal ırkçılık sorununu araştırmadılar. Savcılık dört buçuk yıl içinde bu davada müdahil avukatların araştırma ve iddialarının üstünü sürekli kapattı. Bence bu siyasi bir sorun. Bir yandan Başbakan söz veriyor diğer yandan savcılık bizim sorulara cevap vermiyor” dedi.

‘ALMANYA’DA HUKUK BAĞIMSIZ DEĞİL’

Alman hukuk sistemini eleştiren Daimagüler, şunları kaydetti:

“Bazı Neonazi şahitleri ifade vermek için avukatla geliyorlardı, avukatları bunlara istihbarat veriyordu, biz bunu kabul etmedik. Savcılık bunun normal olduğunu, sorun teşkil etmediğini söyledi. Almanya’da hukuk bağımsız değil. Genel savcılık kanunlara göre bağımsız değil. Savcılık, Adalet Bakanlığı’nın bir parçası, Adalet Bakanlığı da Başbakanlığa bağlı. Yani bu durumda Başbakan Merkel ya ciddi anlamda söz vermedi ya da savcılıkla istihbarat dairelerinin kontrolü yok. Bu her iki durum da bizim için bir sorun teşkil ediyor.”





‘MÜVEKKİLLERİM ANLAMAK İSTİYOR’

Bu davanın sonunda, sanıkların hepsinin hapishaneye gideceklerini ancak yakınlarını kaybeden müvekkilleri için asıl önemli olanın olayların arka planının aydınlatılması olduğunu kaydeden Daimagüler, “Müvekkillerim neden benim eşim, babam, kardeşim öldürüldü diye anlamak istiyorlar. Neden polis bizi suçladı, neden bize istihbaratın bu olaylarda rolü olup olmadığı konusunda bilgi vermiyorlar? Bu sorular bizim için önemli ve bu sorulara maalesef henüz cevap alamadık.

Almanya’da kurumsal ırkçılık büyük bir sorun. Bunu Almanya’da yaşayan ve polise işi düşmüş olan herkes söyleyebilir. Suçlu ya da kurban ol fark etmez, yabancı olunca, Türk olunca zorluk yaşıyorsunuz. Almanya kurumsal ırkçılık yaptığını kabul etmiyor ve bu saçma bir şey. Biz bu NSU davasının sonucundan bir şey beklemiyoruz. Biz bu davanın sonunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gitmek istiyoruz.”