NSU davasında iki sanığa yardım suçlaması

FEDERAL Başsavcı Jochen Weingarten, davanın iki sanığı Ralf Wohlleben ve Carsten S.’nin örgüte yardım ettiğinin delillerle tamamen kesinleştiğini ve örgüte dokuz vakada yardım ettiklerini vurguladı. İki zanlı NSU örgütünün işlediği dokuz cinayette kullanılan Çeska tipi tabancanın temin edilerek örgüte ulaştırılmasından sorumlu tutuluyor.

Başsavcı Weingarten, hem Wohlleben hem de S.’nin NSU üçlüsü Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt ve Beate Zchäpe’nin bu silahla insanları öldürebileceğinin farkında olduğunu, buna rağmen silah temin ederek yardım ettiklerini ve örgüte (NSU) karşı sorumluluk hissettiklerini ifade etti.

Başsavcı geçen hafta baş sanık Beate Zschäpe hakkındaki mütalaasını okumuştu. Başsavcılık, baş sanık Beate Zschäpe’ye eline silah almamış olsa da tüm cinayet ve bombalı saldırılara iştirak ettiği, NSU terör hücresinin eşit bir üyesi olduğu suçlamasını yöneltti.

Örgüte yardım etmekle suçlanan diğer iki sanık hakkındaki mütalaanın adli tatilin ardından açıklanması bekleniyor. Savcılığın adli tatil öncesinde bugün ve yarın Wohlleben ve S. hakkındaki mütalaayı okuyacağı belirtiliyor.





DAVADA TOPLAM BEŞ SANIK YARGILANIYOR

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde 6 Mayıs 2013 tarihinde görülmeye başlanan davada baş sanık Zschäpe’nin yanı sıra 4 kişi teröre destek verdikleri şüphesiyle yargılanıyor.

NSU terör hücresi 9’u ırkçı motivasyonlu olmak üzere 10 cinayet, 2 bombalı saldırı ve 15 soygundan sorumlu tutuluyor.

Mundlos ve Böhnhardt’ın cesetleri 4 Kasım 2011 tarihinde yanmış bir karavanda bulunmuştu. İkilinin düzenledikleri son banka soygunundan sonra karavana geçtiği, burada polis tarafından fark edilmeleri üzerine karavanı ateşe vererek intihar ettikleri tahmin ediliyor.

Beate Zschäpe’nin ikilinin ölümünden sonra Zwickau’da üçlünün son olarak birlikte kaldığı evi kundakladığı sanılıyor. Zschäpe, 8 Kasım 2011 tarihinde Jena’da polise teslim olmuştu.