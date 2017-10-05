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    NSU davası 24 Ekim’e ertelendi

    BERLİN
    05.10.2017 - 11:55 | Son Güncelleme:

    Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülen NSU terör örgütü davası yine ertelendi.

    SANIK avukatlarının peş peşe mahkemeye sundukları reddi hakim dilekçeleri nedeniyle 5 Ekim perşembe, 10 Ekim salı, 11 Ekim çarşamba ve 12 Ekim perşembe günü yapılması planlanan duruşmalar, 24 Ekim'e ertelendi. Duruşmalar, 24 Ekim salı günü saat 09.30'dan itibaren yeniden başlayacak.
    Federal savcının sanıklarla ilgili mütalaasını okumasından sonra Ralf Wohlleben ve Andre Emminger'in avukatları her duruşmada mahkemeye reddi hakim dilekçesi sundu. Bu yüzden de yaklaşık bir aydır duruşmalar sürekli erteleniyor. Federal savcı, NSU üyesi ve davanın bir numaralı sanığı Beate Zschaepe için ömür boyu, sanıklar Ralf Wohlleben ve Andre Emminger için 12’şer, Holger G. için beş ve Carsten Sch. için de üç yıl hapis cezası istemişti.

    Etiketler: NSU , ALMANYA , Münih , Beate Zschaepe
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