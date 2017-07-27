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Novatek'in karı yüzde 54 azaldı

Hürriyet Haber
27 Temmuz 2017 - 09:37Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 09:37

Rusya'nın en büyük ikinci doğalgaz şirketi Novatek'in net karı 74,2 milyar rubleye düştü.

Rusya'nın en büyük ikinci doğalgaz şirketi Novatek'in net karı, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 azalarak 74,2 milyar rubleye geriledi.

Novatek'ten yapılan açıklamaya göre, yılın ilk altı ayında şirketin toplam cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artarak 283,5 milyar rubleye yükseldi.

Şirketin net karının ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 azalarak 74,2 milyar rubleye düştüğü belirtilen açıklamada, kar oranındaki gerilemenin ana nedeninin Yamal LNG projesindeki hisse satışı olduğu kaydedildi.

Novatek, geçen yıl Yamal LNG'deki yüzde 9,9'luk hissesini, 1,1 milyar avro karşılığında Çinli İpek Yolu Fonu'na satmıştı.

Novatek'te, Fransız enerji şirketi Total'in yüzde 18,2 ve Rus enerji şirketi Gazprom'un da yüzde 9,4 hissesi bulunuyor.

Etiketler: Novatek , Novatek kazancı , rusya Novatek
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