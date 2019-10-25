Novartis Onkoloji Türkiye Demir Şelasyon Tedavisi Alanındaki Yenilikçi Ürününü 2020 yılı başında Yerel Üretmeyi Planlıyor!

Novartis Onkoloji Türkiye, Hematoloji ve Onkoloji alanında hali hazırda iki farklı ürünü kendi tesislerinde yerel üreterek ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.

Novartis Onkoloji Türkiye, 2020 yılı başında Demir Şelasyon Tedavisi alanındaki bir yenilikçi ürünü daha yerel üretilmiş olarak hastalara ulaştırmayı planlıyor.

“Yerel üretim temel stratejik önceliklerimiz arasında”

Türkiye’de onkoloji ve hematoloji alanındaki 20 adet ürünü ile faaliyet gösteren Novartis Onkoloji Türkiye Genel Müdürü Pınar Üstündağ “Türkiye’nin yerelleşme politikaları ile paralel biçimde ilaç üretiminde yerelleşmeyi destekliyor ve bu alanda öncülük edecek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel üretim konusunun Türkiye’de stratejik önceliklerimiz arasında yer aldığını belirtmek isterim. Bu kapsamda; hastaların hayatlarında fark yaratacak ilaçları ülkemizde üreterek ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyoruz.” dedi.

“2020 yılında 3. yerel ürünümüzü hastalarla buluşturmayı planlıyoruz”

Yerel üretim alanındaki çalışmalarına 2014 yılı itibariyle başlayan Novartis Onkoloji Türkiye Genel Müdürü Pınar Üstündağ, Miyelofibroz alanında Türkiye’de üretilmiş ürünlerin Eylül ayı itibariyle hastalarla buluştuğunu belirtti. Üstündağ, “Kronik Miyeloid Lösemi alanında hastaların yaşamında büyük değer yaratan bir diğer ürünümüzü, yerel üretilmiş olarak 2018 senesinde hastalara ulaştırmanın gururunu yaşamıştık. Miyelofibroz’da ürünümüzle de ülkemizin yerel üretim konusundaki hedef ve politikalarına katkı sağlamaya devam ediyoruz” diyerek Novartis Onkoloji’nin öncü çalışmalarla Türkiye İlaç Endüstrisi’ne değer kattıklarını vurguladı.

Novartis Onkoloji Türkiye Genel Müdürü Pınar Üstündağ, “Hematoloji alanında, yenilikçi bir diğer ürünü ise Türkiye’deki kendi tesislerimizde üretilmiş olarak 2020 senesi başında hastalarla buluşturmayı hedefliyoruz. Amacımız yerel üretim kapasitemizi her geçen sene artırarak ülkemizin ekonomisine olan katkımızı da o ölçüde yükseltmek yönünde.” dedi.