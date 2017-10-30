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Novartis, 3.9 milyar dolar teklif etti

Reuters
30.10.2017 - 12:16 | Son Güncelleme:

İsviçreli ilaç firması Novartis, Fransız Advanced Accelerator Applications (AAA) şirketini 3.9 milyar dolar nakit ödemeyle satın almayı teklif etti.

DÜNYANIN en büyük reçeteli ilaç üreticisi olan Novartis, bu alımla onkoloji portföyünü güçlendirmeyi amaçlıyor. Merkezi Basel kentinde olan Novartis’in adi hisseler için 41 dolar ve American Depository Shares (ADS) hisseleri için de 82 dolarlık teklifi, AAA’nın, Novartis’in ilgisinin medyada duyulmasından önceki hisse değerinden yüzde 47 oranında bir artış ifade ediyor. AAA’nın en ünlü ürünü olan ve eylül ayında Avrupa Birliği’nden destek sağlayan Lutathera, gastroenterolojik ve pankreatik tümörlere karşı kullanılıyor.

Etiketler: isviçre , Advanced Accelerator Applications
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