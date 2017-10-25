Notre-Dame De Sion'da Paris günleri...

'Dün ve Bugün Paris' fotoğraf sergisi, şehrin hikâyesini önemli yer, kişi ve olaylarla birlikte gündelik hayattan da sahneler göstererek anlatıyor. Seine Nehri'nin Paris'i ikiye böldüğü gibi, bu sergi de nehrin her iki yakasında güneyden kuzeye dolaşarak, kenti gezmeye davet ediyor.

Siyah-beyaz ve renkli 74 fotoğraf yazar, politikacı, aktör, komedyen, şarkıcı, dansçı, ressam, moda tasarımcısı gibi birçok ünlü kişiyi ve Parislileri tanıtıyor.

Sergi, 23 Ekim 2017 Pazartesi gününden 21 Aralık 2017 Perşembe gününe kadar (pazar günleri hariç) her gün 11.00-18.00 saatleri arasında (gösteri veya konser olan akşamlar 19.30’a kadar) ziyaret edilebilir.