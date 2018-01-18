Notlarını değil çabasını değerlendirin

12 Eylül’de başlayan 2017-2018 eğitim yılının ilk dönemi bugün sona eriyor. Okul öncesinde 1 milyon 466 bin 409, ilköğretimde 10 milyon 657 bin 534, ortaöğretimde 5 milyon 849 bin 970 olmak üzere toplam 17 milyon 973 bin 913 öğrenci ve 1 milyon 66 bin 68 öğretmen, 5 Şubat’a kadar sürecek tatilde yorgunluk atacak. Ancak özellikle karnelerdeki düşük notlar sorun olabiliyor. Eğitim uzmanları, ailelere notları değil, çocukların çabalarını değerlendirmesini, takdir etmesini öneriyor.

BAŞARISIZLIK KONUSUNDA DÜŞÜNÜN

Prof. Dr. Selahattin Gelbal (Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Karne notları çok düşükse bu eğitim hayatında bir sorun olduğu anlamına geliyor. Aileler bu konuda düşünmeli. Çocuğun zihinsel gelişiminin yaşıtlarının gerisinde olması, sınıf arkadaşlarıyla uyumlu olmaması, öğretmenleriyle iyi iletişim kuramaması gibi problemler düşük performansa neden olabilir. Ayrıca okulun bulunduğu çevrenin çocuk için uygun olmaması, ailevi nedenlerle huzurlu bir yaşamı bulunmaması, evdeki eğitim olanaklarının yetersizliği, kültürel ve sosyal uyumsuzluklar, ekonomik nedenler, okula karşı beslediği olumsuz duygular da öğrencileri olumsuz etkileyebilir. Mümkünse okul rehberlik birimleriyle iş birliği yapılarak, başarısızlık sebepleri belirlenmeli. Başarılı çocuklarımıza maddi değil, manevi ödül verilmeli. Başarı güzel bir şekilde, abartıya kaçmadan takdir edilmeli.



KARNE ÇOCUĞUN KİM OLDUĞUNU GÖSTERMEZ

Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü)

Aileler, çocuklarının sadece karneden ibaret olmadığını bilmeli. Notlar, onun kim olduğunu, neler bildiğini ve yapabileceğini kısmen yansıtır. Okulun dar zekâ tanımında duygusal zekâ, dürüstlük, duyarlılık ve yaratıcılık gibi önemli özellikler ölçülmez. Kötü karneyi cezalandırmayın, nedenini öğrenin. Nutuk atmayın, konuşmaya kötü notlarıyla ilgili ne düşündüğünü sorarak başlayın; “Ne hissediyorsun? Seni şaşırtan notlar var mı?” gibi. Başarılı hissetmesine yardımcı olacak yollar bulun. Başarıyı tadan çocuk, bunun sırrını başka alanlara da uygulayabilir. Dönem boyu gösterdiği özveriyi, başarıyı kendisi için elde ettiğini vurgulayın ve çabasını takdir edin.









AİLENİZLE VAKİT GEÇİRİN

MEF Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökçe Bulgan, tatil için şunları öneriyor:



- Bir tatil programı hazırlayın.

- Ailenizle vakit geçirin. Arkadaşlarınızla ortak faaliyetler yapın.

- Okuma listeniz hazır olsun. En az bir kitap bitirin.

- Sinema, tiyatro ve konser gibi etkinliklere katılın.

- Başarısız olduğunuz derslerde, performansınızı nasıl geliştirebileceğiniz konusuna kafa yorun. Konu tekrarları yapabilirsiniz

- Ekran başında geçireceğiniz süreye dikkat edin.