Noterlere piyango! Yılda 254 milyon TL’lik ek gelir elde edecekler

ÖNCEKİ gün tanıtılan Araç Sicil ve Tescil Sistemi (ARTES) isimli proje ile birlikte araç satışlarında noter döneminin başladığı ve bu sayede 117 liralık motorlu

trafik belgesi ve 14.5 liralık posta masrafından tasarruf edilerek işlemlerin sadece 15 TL’ye yapılacağı açıklandı.

Ancak 1 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereğince 1 Temmuz 2017’den itibaren zaten motorlu araç trafik belgesinin yürürlükten kaldırıldığı ortaya çıktı. ARTES’le birlikte tasarruf edileceğini açıklanan 117+14.5 TL belge ve posta masrafı zaten 7 aydan bu yana ödenmiyordu. Devreye alınan ARTES projesiyle birlikte noterlerin ekstra olarak tüm araçlardan ‘tescil belgesi baskı ücreti’ adı altında 15 TL+KDV (17 TL) alacağını ortaya koydu. Bu da noterlerin yılda yaklaşık 254 milyon TL’nin üzerinde ekstra bir gelir elde etmesini sağlayacak.





BAKAN SOYLU AÇIKLADI

ARTES projesinin tanıtımı 31 Ocak Çarşamba günü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Vali Selami Altınok ve Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar’ın katılımı ile gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu yeni uygulamayla vatandaşlarımız açısından hem motorlu trafik belgesi masrafı hem de posta masrafından ve zamandan tasarruf sağlanmış olacak. Yani 117+14.5 lira toplam 131.5 liralık bir tutar, vatandaşımızın cebinde kalmış olacak. Bu işlem 15 liraya gerçekleştirilecek” dedi.







Noterlere yetki devrini düzenleyen Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik önceki gün Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, satış veya devri yapılacak araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası ve trafik idari para cezası, ilgili kanuna göre verilen idari para cezaları ile geçiş ücreti borcu ve taşıt üzerinde satış ve/veya devri kısıtlayıcı herhangi bir tedbir veya kayıt bulunmadığının ve trafikten çekilmiş veya çekilecek araçlar hariç olmak üzere aracın geçerli muayenesi ile zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunduğunun tespit edilmesi halinde noterler tarafından yapılacak.







OCAKTA EK ZAM GELDİ

Basın toplantısıyla birlikte duyurulan ARTES projesiyle birlikte daha önce 615 noktada yapılan tescil işlemlerinin artık 2 bin noter tarafından gerçekleştirileceği açıklandı. Ancak toplantıda atlanan nokta, “06.01.2017 tarih ve 29940 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 680 Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 01.07.2017 tarihi itibarıyla motorlu araç trafik belgesi yürürlükten kaldırılmıştır” kararı oldu. Yani vatandaşların zaten 7 aydır bahsedilen 117+14.5 TL’lik trafik belgesi ve posta masrafı için para ödemediği açıklanmadı. Eksik bilgiler bununla da sınırlı kalmadı. Ocak ayından itibaren sıfır ve 2.el araçlar için 88 TL olan trafik tescil belgesi (kıymetli evrak bedeli) 120 TL’ye çıkarken, sadece 2.el araçları kapsayan noter ücreti ise 37 TL’den 43 TL’ye yükseldi. Yani mevcut fiyatlar yeniden değerleme oranları üzerinde ekstra zam gördü. Bu da 2. el araç alımında 125 TL ödenirken bu rakamın zamlar ve ARTES’le birlikte 180 TL’ye, sıfır araç alımında ise 88 TL ödenirken bugün bu fiyatın 137 TL’ye yükseldiğin ortaya koydu.