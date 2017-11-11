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Noterler cumartesi günü açık mı?

Hürriyet Haber
11.11.2017 - 14:03 | Son Güncelleme:

Noterler cumartesi günü açık mı sorusu, bu kurumlardaki işlerini halletmek isteyen bireyler tarafından merakla araştırılıyor. Hafta içi, çalışma hayatının içerisinde bulunmaları nedeniyle bu kurumlara gidip işlemlerini tamamlayamayan vatandaşlar, noter hafta sonu açık mı sorusuna alacakları cevaba göre bu işlemleri hafta sonu gerçekleştirecek. İşte, noterler hafta sonu açık mı sorusunun cevabı

Noterler, alım satım ve şahitlik gibi birçok hizmet vermeleri nedeniyle vatandaşların uğrak noktası olmaktadır. Peki, resmi işlemlerin gerçekleştirildiği noterler cumartesi pazar günü çalışıyor mu? İşte, hafta sonu noter açık mı sorunun en net cevabı

NOTERLER HAFTA SONU AÇIK MI?

Noterlik dairesinde günlük çalışma, o yerdeki diğer resmi dairelerle birlikte başlar. Noter odaları, odada üye bulunan noterliklerin günlük çalışma ve tatil saatini odanın her yılki olağan genel kurul toplantısında, bir yıl süre ile uygulanmak üzere tespit eder ve Türkiye Noterler Birliği ile Adalet Bakanlığına bildirir. Şu kadar ki, noterlik dairesindeki iş kabulü süresi o yerdeki diğer resmi dairelerden en çok bir saat daha fazla olabilir. Noter, günlük çalışma süreleri dışında iş kabul edemez. 52 nci madde hükümleri saklıdır.

Dolayısıyla noterlerin hafta sonları çalışmadığı, hafta içi ise normal kamu dairesi mesailerine göre en fazla bir saat fazla çalışabildikleri resmi bilgilerde yer alıyor.

NOTERE GİTMEDEN ÖNCE BUNLARA DİKKAT EDİN

1.     İşlem yaptırmak için Noterliğe giden ilgili yanında güncellenmiş T.C. Nüfus Cüzdanını bulundurmalıdır. Ehliyet, Pasaport, Milletvekili Kimliği, Noter Kimliği, Avukat Kimliği'de olabilir ancak bazı işlemlerde asıl olan T.C. Nüfus Cüzdanıdır. (Tapuda yapılacak gayrimenkullerle ilgili işlemlerdeki gibi)

2.    Okuma yazma bilmeyen ilgili T.C. Nüfus Cüzdanı ve iki tanık ile Notere başvurmalıdır.

        2.1.  Tanıklar aşağıdaki özellikleri taşımalıdır.

                  2.1.1.    18 yaşından büyük

                  2.1.2.    Türkçe okuryazar

                  2.1.3.    İlgiliyle akraba bağı olmayan (3.dereceye kadar, 3.derece de dâhil)

3.    İlgili Türkçe bilmez ise kendi ana dilinde tercüman bulundurulacaktır.

   Tercüman gerektiren işlemlerde ilgili ilk önce Noterliğe başvuracak, Noterlik Dairesinde yeminli tercüman dosyası olan tercümana yönlendirilecektir.

       ​İlgili ile yazılı anlaşma imkanı bulunmazsa işitme, konuşma veya görme engelli olması durumlarında da tercüman bulundurulacaktır.

4.    Fotoğraf yapıştırılması zorunlu olan işlemler;

        4.1.  Araç Satış Vekâletnameleri

        4.2.  Boşanma Vekâletnameleri

         4.3.  Vasiyetname
                 Ayrıca iki tanık Dr. raporu (psikiyatriden)
                 Durumun gerektirdiği hallerde Noter takdir hakkını kullanarak ilgililerden işlem ehliyeti konusunda Dr. raporu isteyebilir.

5.    Niteliği bakımından tapuda işlem yaptırılmasını gerektiren işlemler;

        5.1.  Sözleşmeler vekâletnameler.

        5.2.  Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış

        5.3.  Gayrimenkul satış vaadi,

        5.4.  Arsa Payı Karşılığı inşaat sözleşmesi

        5.5.  Vakıf senedi

        5.6.  Evlenme mukavelesi

        5.7.  Evlat edinme, tanıma

        5.8.  Diğer ölüme bağlı tasarruflar
                Asıllarına fotoğraf yapıştırılması zorunlu noterlik işlemlerinin çıkartılacak örneklerine de aynı fotoğrafın yapıştırılması zorunludur.

6.    Noterlik dairelerinde işlem ücretleri nakit ve peşin alınmaktadır. Yasa gereği kredi kartı (pos cihazı) kullanılmamaktadır.

Etiketler: noterler hafta sonu açık mı , noterler cumartesi çalışıyor mu , noter pazar çalışıyor mu
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