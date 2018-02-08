'Sonuna Kadar' şarkısı ile döneme damga vuran Ferda Anıl Yarkın, unutulmaz şarkılarını yüzlerce hayranıyla birlikte seslendirdi.

Samimi açıklamalar da yapan Ferda Anıl Yarkın, "İnsanlar beni pop müzik sanatçısı olarak biliyor ama ben bir müzisyenim, bestekarım. Bestelerimi de ağırlıklı olarak Arif Susam, Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, İbrahim Tatlıses, Kibariye, Müslüm Gürses gibi pop müzik dışında sanatçılar seslendirdi. Özellikle taverna müziği yapan insanların bestelerinde Ferda Anıl Yarkın imzası vardır. Tabii Nilüfer ve Mustafa Sandal gibi pop müzik sanatçıları da bestelerimi söyledi. Ancak şarkılarımı ağırlıklı olarak arabeskçiler seslendirdi. Pop söylüyorum ama arabesk yazıyorum" dedi.

ONNO TUNÇ 'ALBÜM YAP' DEDİ

Ünlü sanatçı, "Benim her zaman müzisyenliğim öndedir. 90'lı yıllarda rahmetli Onno Tunç'un bana albüm yap demesiyle pop müzik albümü yaptım. Yoksa böyle bir düşüncem yoktu" açıklamasında bulundu.

ARTIK BABA OLMAK İSTİYORUM

Özel hayatıyla ilgili sorulara da samimiyetli cevap veren sanatçı, "Evlenmeyi düşünüyorum. Baba olmayı da çok istiyorum" dedi.

GÜZEL ŞARKI SÖYLEMEYİ YETERLİ SANIYORLAR

Müzik yarışmalarından jüri üyeliği teklifi aldığını da belirten Ferda Anıl Yarkın, "Yanımdaki insanların da müzisyen olmasını isterim. Nota bilmeyen insanlar şarkı söylüyor, insan önce yaptığı işi bilecek. Sanatçı olmak illa ki konservatuvar okumak değildir. Belli bir saatten sonra da eğitim alınabilir. Güzel şarkı söylemeyi yeterli sanıyorlar. Oysa eğitimi çok önemli. Sadece gençler değil, bizim dönemimizden insanlar için de söylüyorum" şeklinde konuştu.