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    Norveçteymiş

    Ömer BİLGE / LEFKOŞA
    10.10.2017 - 23:14 | Son Güncelleme:

    Kıbrıs Rum kesiminde Norveçli babasının kiraladığı 3 kişi tarafından geçen nisan ayında kaçırılan ve KKTC’ye geçirildiği öne sürülen 4 yaşındaki Marie Eleni Grimsrud, Norveç’te bulundu. Baba önceki gün Norveç polisine teslim olurken, Marie sosyal hizmetler dairesine teslim edildi. Haberin detayları şöyle:

    VELAYET ANNEDE
    27 Nisan tarihinde Kıbrıs Rum kesiminde, annesinin yanından maskeli şahıslar tarafından kaçırılan ve daha sonra Norveç asıllı babası tarafından kaçırıldığı ve onun yanında olduğu ortaya çıkan küçük Marie’nin, Norveç’te bulunduğu bildirildi.

    Gelişme, Rum basınında geniş yer buldu. Rum basını, avukatlarla yapılan müzakerelerin ardından baba Torkel Grimsrud’un (48), kızını Norveç makamlarına teslim ettiğini yazdı. Anne Eleni Ioannou’nun ise Marie Eleni’yi teslim almak için Norveç’e hareket ettiği belirtildi. Anne ile yapılan görüşme sonrasında ebeveynlerin iletişimde olması konusunda anlaşmaya varılması üzerine harekete geçen avukatın, baba Grimsrud ile anlaşmaya vararak böyle bir karar aldığı öğrenildi. Rum Fileleftheros gazetesi, kızın velayetinin annede olduğunu kabul eden Norveç mahkemesinin kararının, önceki gün yaşanan gelişmelerde önemli rol oynadığını ekledi.

    Norveçli baba ve Rum anneden dünyaya gelen küçük Marie, 27 Nisan tarihinde gittiği kreşin önünden kaçırılmıştı. Olay üzerine harekete geçen Rum polisi, Rum anne Eleni Ioannou ile Norveçli baba Torkel Grimsrud’un paylaşamadığı Marie’nin daha önce de kaçırılmak istendiği belirterek, para karşılığı küçük çocuğu kaçıran 2’si Rum biri Suriyeli 3 kişiyi tutuklamıştı.

    INTERPOL DEVREDEYDİ
    Baba Torkel Grimsrud için Interpol üzerinden arama emri çıkaran Rum polisi, zanlının 18 Nisan’da KKTC’ye giriş yaptığını ileri sürmüş; bunun üzerine Rum anne KKTC’ye geçerek Türk polisinden yardım istemiş ve kocası hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Rum Dışişleri Bakanlığı da küçük kızın KKTC’de bulunması için Norveç hükümetinden yardım istemişti.

    ÇAVUŞOĞLU'NDAN YARDIM İSTEMİŞTİ
    GEÇEN temmuz ayında Rum polisine Marie Eleni Grimsrud adlı küçük kızın Antalya açıklarında bir tekne içinde görüldüğü ihbarı yapıldı. Bu sırada İsviçre’de Kıbrıs müzakereleri yürütülüyordu. Rum lider Nikos Anastasiadis, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan küçük kızın bulunması için yardım istedi. Ancak bir süre sonra ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

    Etiketler: KKTC , Kıbrıs Rum Kesimi , gazetehaberleri
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