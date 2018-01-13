Norveç’e olmayan uçağı satmış

ABD Başkanı Donald Trump’ın Norveç Başbakanı Erna Solberg ile geçen çarşamba yapılan ortak basın toplantısında sarf ettiği, “Kasımda ilk F-52 ve F-35 savaş uçaklarını teslim etmeye başladık” sözleri yankı buldu.
Zira F-52 diye gerçek bir savaş uçağının olmaması ve bunun, gerçekte Call of Duty adlı popüler video oyunu serisinde kurgusal bir savaş uçağı olarak yer almasından dolayı, Trump’ın söz konusu gafı sosyal medyada alay konusu oldu.
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