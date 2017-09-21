Norveç, Türkiye’den katılacaklara vize vermedi

İLKİ 2015 yılında Moskova’da ikincisi, 2016 yılında Ankara’da düzenlenen şampiyonaya bu yıl Rusya Federasyonu, Türkiye, Almanya, Hollanda, Norveç, Romanya ve İsveç’te yaşayan Nogay Türkleri futbol takımları katıldı.

Çekişmeli maçların yapıldığı şampiyonada Şapten ile Hollanda’da yaşayan Nogay Türklerinin takımı Akin Spor final maçı oynadı. Şapten, Akin Sporu 1-0 yenerek bu yılki turnuvada şampiyonluğunu ilan eden taraf oldu. Akin Spor ikinci, Norveç Nogayları ise üçüncü oldu.

Türkiye’de 12 takımın katıldığı Nogay Türkleri Futbol Turnuvası’nda zorlu mücadelelerle şampiyon olan Nogay Han Spor, uluslararası turnuvada Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanmıştı. Ancak Norveç yetkililerinin takıma vize vermemesi nedeniyle Türkiye ekibi turnuvaya katılamadı.

ÜÇ ÜLKEYLE BAŞLADIK

Bu yıl Norveç Nogay Türkleri Derneği tarafından düzenlenen turnuvada Türkiye’yi turnuvaya katılan ülkelerin sporcularının oluşturduğu bir karma takım temsil etti. Bu jest turnuvaya damgasını vurdu.

Turnuvaya vize verilmediği için katılamayan Nogay Türkleri Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Ömer Aktürk ise şunları söyledi: “Dünyada birçok ülkede dağınık halde yaşayan Nogay Türklerini kaynaştırmak ve tanıştırmak için yaptığımız bu organizasyonu yapıyoruz. Üç ülke ile başladığımız şampiyonaya bu yıl 7 ülke olarak devam ettik. Gelecek yıl belki Ukrayna, Kazakistan, Bulgaristan, Danimarka ve başka ülkelerde yaşayan Nogay Türklerinin de katılımıyla çok daha büyük bir organizasyona dönüşecek. Bu konuda bize destek veren Spor Toto ve diğer kurumlara teşekkür ediyoruz.”