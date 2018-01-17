Norveç, kürk çiftliklerini 2025 itibariyle kapatıyor

Milyonlarca hayvanın moda, yiyecek ve eğlence sektörü için sömürüldüğü dünyada, 2018’in belki de en güzel haberlerinden biri Norveç’ten geldi. Norveç hükümeti, her yıl 1 milyon tilki ve vizonun katledildiği ülkede, kürk çiftliklerinin 2024 sonu, yani 2025 itibariyle itibariyle kapatılacağını duyurdu.



Kürkleri için kafeslere kapatılan birçok hayvan, stres altında oldukları için derilerinde yara açılıyor.

Norveç’in eylül ayındaki genel seçimlerin ardından pazar günü göreve gelen azınlık hükümeti, iş başına gelir gelmez 6 yıl içinde hayvan çiftliklerinin kapatılması konusunda uzlaştıklarını bildirdi. Ülkede, 340 adet kürk çiftliği bulunuyor.

Muhafazakâr Parti lideri ve ülkenin Başbakanı Erna Solberg, ülkede kurulan azınlık hükümetini genişletmek adına, kürk karşıtı Liberal Parti ile anlaşarak bu konuda uzlaştıklarını bildirdi.



Norveç'te Eylül ayındaki genel seçimlerin ardından, Muhafazakâr Parti'den Erna Solberg (ortada) liderliğinde, sağcı popülist İlerleme Partisi ve merkez sağdaki Liberal (Venstre) Parti ile azınlık hükümeti kuruldu. Başbakan Solberg, kürk karşıtı Liberal Parti ile, kürk çiftliklerinin kapatılması konusunda anlaştı.

Zavallı hayvanlar, ömürlerini sıkışık ve bomboş kafeslerde yapayalnız ve ölümü bekleyerek geçiriyor. Kürkleri ve derileri için ömür boyu kafeslerde zorla alıkonunan hayvanlar, gazla ya da elektroşok yöntemiyle bayıltılıyor. Daha parlak olduğu gerekçesiyle de, talihsiz hayvanların kürkleri henüz canlıyken yüzülüyor.

Dünyada her yıl 100 milyondan fazla hayvan kürk yapımı için katlediliyor. Bu rakama ise derileri için katledilen 1 milyon tavşan dahil değil... Dünyada kürk üretiminin yüzde 85’ini ise Çin elinde tutuyor. Bu kürklerin yüzde 30’u yaban hayattan avlanma ve tuzak kurma yolu ile elde edilirken, gerisi çiftlik üretiminden karşılanıyor.



Norveç'te 340 adet kürk çiftliği bulunuyor. Ülkedeki çiftlikler, 2025 yılı itibariyle kapatılacak.

2017 yılında Kopenhag Üniversitesi’nde yayınlanan bir araştırmaya göre, kürk endüstrisi dünyada tam 30 milyar dolar hacme ulaştı. ABD merkezli hayvan özgürlüğü için çalışan sivil toplum kuruluşlarından The Humane Society’nin verilerine göre, Çin’de her yıl yaklaşık 2 milyon kedi ve köpek; sadece elbise, çanta, oyuncak, şapka, şal gibi üretilen malların süslemelerinde kullanılan kürkler için öldürülüyor.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

Bir kürk palto için;

* 25-45 koyun-kuzu

* 20-30 evcil kedi

* 12-15 yabani kedi

* 15-20 köpek

* 30-300 fare

* 10-30 tilki

* 60-400 sincap

* 20-30 kanguru

* 30-40 tavşan

* 3-30 kurt

* 10-30 su samuru

* 8-15 vaşak

* 60-70 kokarca

* 30-40 opossum

* 6-10 fok

* 6-8 puma

* 30-80 vizon

öldürülmesi gerekiyor...