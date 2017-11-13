Nöropazarlama nedir? Uygulama örneklerini gösteren kitap

Rekabetin anahtarlarından biri doğru pazarlama stratejileri oluşturuyor. Nörobilim kullanılarak yapılan çalışmalar birçok doğru bilinen olguyu değiştirdi ve pazarlamaya yeni bakış açıları kazandırdı. Bu kitapta ise Nörobilimin pazarlama alanında kullanılmasının uygulama örneklerini bulabilirsiniz.

Kitabı kaleme alan Dr. Sinem Eyice Başev Türkiye’de Neuromarketing alanında doktorasını tamamlamış akademisyenlerden biri. Bu alanda var olan akademik deneyiminin yanında 10 yıla yakın bir süredir sektördeki birçok firmaya Neuromarketing alanında danışmanlık yaptı.







