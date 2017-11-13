Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Nöropazarlama nedir? Uygulama örneklerini gösteren kitap

    Nöropazarlama nedir? Uygulama örneklerini gösteren kitap

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 10:13 | Son Güncelleme:

    Dr. Sİnem Eyice Başev tarafından kaleme alınan Nöropazarlama Nörobilim ve Pazarlama Entegrasyonunda Teorik Yaklaşımlar ve Uygulama Örnekleri isimli kitap, nöropazarlama kavramını daha yakından tanımak isteyenlere yönelik bir kitap olma özelliği taşıyor.

    Rekabetin anahtarlarından biri doğru pazarlama stratejileri oluşturuyor. Nörobilim kullanılarak yapılan çalışmalar birçok doğru bilinen olguyu değiştirdi ve pazarlamaya yeni bakış açıları kazandırdı. Bu kitapta ise Nörobilimin pazarlama alanında kullanılmasının uygulama örneklerini bulabilirsiniz.

    Kitabı kaleme alan Dr. Sinem Eyice Başev Türkiye’de Neuromarketing alanında doktorasını tamamlamış akademisyenlerden biri. Bu alanda var olan akademik deneyiminin yanında 10 yıla yakın bir süredir sektördeki birçok firmaya Neuromarketing alanında danışmanlık yaptı.

    Nöropazarlama nedir Uygulama örneklerini gösteren kitap

    Etiketler: nöropazarlama , kitap
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri