Normaller ve anormaller

GÃ¼lÅŸah Erkaya yazÄ±yor
Bu kadar uzun ve tecrÃ¼beli defansÄ±yla Ä°srail takÄ±mÄ±nÄ±n bir buÃ§uk karÄ±ÅŸlÄ±k forvetinden kafa golÃ¼ yemesi ANORMAL...
Sert ve sÃ¼rpriz ÅŸutlarÄ±yla tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Sabri'nin attÄ±ÄŸÄ± mÃ¼kemmel gol NORMAL...
Galatasaray'Ä±n saÄŸ kanattan kazandÄ±ÄŸÄ± her serbest vuruÅŸta pek Ã§ok teknik oyuncu varken, Sabri'nin topun baÅŸÄ±na geÃ§mesi ANORMAL...
Baros'un, takÄ±m 3-1 Ã¶ndeyken bile hÄ±rsla 4. golÃ¼ arayÄ±p bulmasÄ± NORMAL...
Yine Baros'un, takÄ±mÄ± 4-1 Ã¶ndeyken hakeme â€˜Hadi bana sarÄ± kart gÃ¶ster' demesi ANORMAL...
Hakemin maÃ§Ä± kontrol altÄ±nda tutmak iÃ§in sarÄ± kartlarÄ±na baÅŸvurmasÄ± NORMAL...
Gazal'Ä±n AydÄ±n'a yaptÄ±ÄŸÄ± harekete kÄ±rmÄ±zÄ± kart vermemesi gereÄŸinden fazla ANORMAL...
Galatasaray gibi bir takÄ±mÄ±n bu rakibini bu kadar rahat geÃ§mesi NORMAL...
BÃ¶yle bir rakibe bu kadar Ã§ok pozisyon vermesi ANORMAL...
Rijkaard'Ä±n Baros ve Kewell'Ä±, Nonda ve Keita ile deÄŸiÅŸtirmesi NORMAL...
Nonda ve Keita'nÄ±n bu kadar Ã§ok ofsayta dÃ¼ÅŸmesi ANORMAL...
Bence Galatasaray'Ä±n ikinci yarÄ±daki oyunu NORMAL...
Birinci yarÄ±daki oyunu ANORMAL...
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Roberto Carlos'unÂo serbest vuruÅŸta golÃ¼ atmasÄ± gÃ¼zel ve NORMAL...
Sezonun ilk maÃ§Ä±nda Ã§ektiÄŸi ilk ÅŸutta sakatlanÄ±p Ã§Ä±kmasÄ± ANORMAL...
Daum'un ilk sÄ±navÄ±na biraz temkinli baÅŸlamak istemesi NORMAL...
Ama gol bÃ¶lgesinde GÃ¼iza'yÄ± tek bÄ±rakmasÄ± ANORMAL...
TakÄ±mda bu kadar Ã§ok yeni oyuncu varken bazÄ± uyumsuzluklarÄ±n olmasÄ± NORMAL...
Ama Alex, David, Emre, KazÄ±m ve GÃ¼iza'nÄ±n birbirlerine bu kadar yabancÄ± olmalarÄ± ANORMAL...
MacarlarÄ±n savunmalarÄ±nÄ± bu kadar kalabalÄ±k tutmalarÄ± NORMAL...
FenerbahÃ§e'nin bu kalabalÄ±k savunmayÄ± aÅŸmak iÃ§in kanat ataklarÄ± denemeyi 30. dakikada akÄ±l etmesi ANORMAL...
TakÄ±m GÃ¼iza'nÄ±n Ã¼stÃ¼ne oynadÄ±ÄŸÄ± zaman GÃ¼iza'nÄ±n goller atmasÄ± NORMAL...
Ama O'nun bu Ã¶zelliÄŸini ve iyi bir golcÃ¼ olduÄŸunu kimsenin gÃ¶rÃ¼p kabullenememesi ANORMAL...
GÃ¼iza'nÄ±n goller atmasÄ± NORMAL...
Ama maÃ§Ä± birlikte izlediÄŸimiz Fenerlilerin golÃ¼ atan GÃ¼iza olduÄŸu iÃ§in Ã¼zÃ¼lmeleri ANORMAL...
Bizim yeni transferleri Ã¶zel bir dikkatle izlememiz NORMAL...
Yeni transferlerin kendilerini eleÅŸtirmemiz iÃ§in bu kadar Ã§ok Ã§abalamalarÄ± ANORMAL...
FenerbahÃ§e'nin saÄŸdan sular seller gibi akmasÄ± NORMAL...
Ancak sol kanat Ã§eÅŸmesinden gelen tÄ±s sesi ANORMAL...
Hem Galatasaray, hem de FenerbahÃ§e'nin bu rakipler karÅŸÄ±sÄ±nda iyi sonuÃ§lar almalarÄ± NORMAL...
Vallaha kusura bakmayÄ±n ama futbolu bu kadar Ã¶zlemiÅŸken bizlerin bu normal sonuÃ§lara bile bu kadar Ã§ok sevinmemiz Ã§ok ama Ã§ok NORMAL...
Bu yazÄ±ya yorumlarÄ±nÄ±zla ekleme yapmanÄ±z NORMAL...
Ekleme yaparken bana sallamanÄ±z ANORMAL, ona gÃ¶re...