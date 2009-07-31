Normaller ve anormaller

GÃ¼lÅŸah Erkaya yazÄ±yor

Galatasaray'Ä±n bu kadar kÄ±sa ve tecrÃ¼besiz bir defansa iki kafa golÃ¼ atmasÄ± NORMAL...

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Bu kadar uzun ve tecrÃ¼beli defansÄ±yla Ä°srail takÄ±mÄ±nÄ±n bir buÃ§uk karÄ±ÅŸlÄ±k forvetinden kafa golÃ¼ yemesi ANORMAL...

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Sert ve sÃ¼rpriz ÅŸutlarÄ±yla tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Sabri'nin attÄ±ÄŸÄ± mÃ¼kemmel gol NORMAL...

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Galatasaray'Ä±n saÄŸ kanattan kazandÄ±ÄŸÄ± her serbest vuruÅŸta pek Ã§ok teknik oyuncu varken, Sabri'nin topun baÅŸÄ±na geÃ§mesi ANORMAL...

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Baros'un, takÄ±m 3-1 Ã¶ndeyken bile hÄ±rsla 4. golÃ¼ arayÄ±p bulmasÄ± NORMAL...

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Yine Baros'un, takÄ±mÄ± 4-1 Ã¶ndeyken hakeme â€˜Hadi bana sarÄ± kart gÃ¶ster' demesi ANORMAL...

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Hakemin maÃ§Ä± kontrol altÄ±nda tutmak iÃ§in sarÄ± kartlarÄ±na baÅŸvurmasÄ± NORMAL...

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Gazal'Ä±n AydÄ±n'a yaptÄ±ÄŸÄ± harekete kÄ±rmÄ±zÄ± kart vermemesi gereÄŸinden fazla ANORMAL...

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Galatasaray gibi bir takÄ±mÄ±n bu rakibini bu kadar rahat geÃ§mesi NORMAL...

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BÃ¶yle bir rakibe bu kadar Ã§ok pozisyon vermesi ANORMAL...

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Rijkaard'Ä±n Baros ve Kewell'Ä±, Nonda ve Keita ile deÄŸiÅŸtirmesi NORMAL...

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Nonda ve Keita'nÄ±n bu kadar Ã§ok ofsayta dÃ¼ÅŸmesi ANORMAL...

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Bence Galatasaray'Ä±n ikinci yarÄ±daki oyunu NORMAL...

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Birinci yarÄ±daki oyunu ANORMAL...



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Roberto Carlos'unÂo serbest vuruÅŸta golÃ¼ atmasÄ± gÃ¼zel ve NORMAL...

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Sezonun ilk maÃ§Ä±nda Ã§ektiÄŸi ilk ÅŸutta sakatlanÄ±p Ã§Ä±kmasÄ± ANORMAL...

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Daum'un ilk sÄ±navÄ±na biraz temkinli baÅŸlamak istemesi NORMAL...

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Ama gol bÃ¶lgesinde GÃ¼iza'yÄ± tek bÄ±rakmasÄ± ANORMAL...

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TakÄ±mda bu kadar Ã§ok yeni oyuncu varken bazÄ± uyumsuzluklarÄ±n olmasÄ± NORMAL...

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Ama Alex, David, Emre, KazÄ±m ve GÃ¼iza'nÄ±n birbirlerine bu kadar yabancÄ± olmalarÄ± ANORMAL...

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MacarlarÄ±n savunmalarÄ±nÄ± bu kadar kalabalÄ±k tutmalarÄ± NORMAL...

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FenerbahÃ§e'nin bu kalabalÄ±k savunmayÄ± aÅŸmak iÃ§in kanat ataklarÄ± denemeyi 30. dakikada akÄ±l etmesi ANORMAL...

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TakÄ±m GÃ¼iza'nÄ±n Ã¼stÃ¼ne oynadÄ±ÄŸÄ± zaman GÃ¼iza'nÄ±n goller atmasÄ± NORMAL...

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Ama O'nun bu Ã¶zelliÄŸini ve iyi bir golcÃ¼ olduÄŸunu kimsenin gÃ¶rÃ¼p kabullenememesi ANORMAL...

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GÃ¼iza'nÄ±n goller atmasÄ± NORMAL...

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Ama maÃ§Ä± birlikte izlediÄŸimiz Fenerlilerin golÃ¼ atan GÃ¼iza olduÄŸu iÃ§in Ã¼zÃ¼lmeleri ANORMAL...

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Bizim yeni transferleri Ã¶zel bir dikkatle izlememiz NORMAL...

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Yeni transferlerin kendilerini eleÅŸtirmemiz iÃ§in bu kadar Ã§ok Ã§abalamalarÄ± ANORMAL...

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FenerbahÃ§e'nin saÄŸdan sular seller gibi akmasÄ± NORMAL...

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Ancak sol kanat Ã§eÅŸmesinden gelen tÄ±s sesi ANORMAL...

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Hem Galatasaray, hem de FenerbahÃ§e'nin bu rakipler karÅŸÄ±sÄ±nda iyi sonuÃ§lar almalarÄ± NORMAL...

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Vallaha kusura bakmayÄ±n ama futbolu bu kadar Ã¶zlemiÅŸken bizlerin bu normal sonuÃ§lara bile bu kadar Ã§ok sevinmemiz Ã§ok ama Ã§ok NORMAL...

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Bu yazÄ±ya yorumlarÄ±nÄ±zla ekleme yapmanÄ±z NORMAL...

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Ekleme yaparken bana sallamanÄ±z ANORMAL, ona gÃ¶re...