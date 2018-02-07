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Normal baldan 4 kat daha pahalı

İHA
07.02.2018 - 11:10 | Son Güncelleme:

Son zamanlarda lavanta konusunda kendisini ilerleten Şükranlı Mahallesi sakinleri, lavanta balı için de kolları sıvadı.

 Seyitgazi ilçesine bağlı Şükranlı Mahallesi'nde son yıllarda ekimine başlanılan lavanta bitkisinden lavanta balı üretmek amaçlanıyor. Bu kapsamda Şükranlılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nce üyelerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi ile İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Tepebaşı İlçe Müdürlüğü destekleri ile arıcılık kursu açıldı.

  Şükranlılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kadri Ay, açılan kursun son yıllarda mahallede alternatif ürün olan lavantadan bal elde etmek amacıyla başlatıldığını kaydetti.

Başkan Ay, "Dernek binamızda 60 üyemizin katılımı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi ile  İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Tepebaşı İlçe Müdürlüğü'nün destekleri ile arıcılık kursu açtık.

Lavanta balının çok kaliteli ve fiyat olarak normal bal fiyatının 3-4 katı olduğunu söylemek gerekiyor. Frig Vadisi'nin başlangıcı olan Şükranlı Mahallesi'nin aynı zamanda lavanta üretimi ile de bölgede kendisinden bahsettirdi.

Bundan böyle de inşallah lavanta balı ile de Eskişehir'de bir marka haline geleceğiz" dedi.

Etiketler: Lavanta , Balı , Fiyat , Artışı
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