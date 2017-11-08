Nordik Simit: “Mümkün olsa, kuzeyden güven getirirdim!”

Şöyle bir bakıyoruz da, İskandinavya Kültürü’nün ülkemizdeki en öne çıkan neferlerindensin. Nereden çıktı bu ilgi, bu tutku?

Aslında ben de nereden çıktığını tam bilmiyorum. Çocukluğumdan beri bir Kuzey Kutbu hayranlığım vardı, daha sonra filmleri, müzikler derken Kuzey ülkelerinin kültürü ile tanıştım. Bir Nordik filmi izleyip sevince başka neler var, neler izleyebilirim diye araştırırken birden bu kültürün içine düşmüş oldum.

İskandinavya deyince, dünyanın refah seviyesi en yüksek toplumlarının önde gelenlerini de içine alan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Sosyokültürel açıdan senin gözlemlediğin, orada olup da burada olmayan en dikkat çekici şeyler neler ve Kuzey kültürünün tek bir özelliğini Türkiye'ye getirme şansı olsa, hangisini seçerdin?

İnsanların birbirine güvenmesi. İskandinavya’da her şey güvene dayalıyken bizde “babana bile güvenme” diye bir söz var. Toplumun her kesiminde güven çok önemli. Hatta dünyanın en mutlu insanları arasında olmalarının ana sebeplerinden biri de bu güven olarak gösteriliyor.

İskandinav ülkelerinden senin favori ülken, favori şehrin ve tek bir seyahat hakkın olsa orayı görmeyi seçerdim dediğin yer neresi ve neden?

Bu soru çok soruluyor ama hepsinin çok sevdiğim farklı bir yönü var o nedenle favorilerimi çok iyi seçemiyorum, zaten sürekli de değişiyor. :) Tek bir seyahat hakkım olsaydı İzlanda’yı seçerdim herhalde, çünkü diğerlerinden çok daha farklı, etkileyici bir doğaya sahip. Şehir hayatı olarak da gayet tatmin edici.

En sevdiğim ülke hmm... Şu an Svalbard, kutuplarda olma hissi, ülkenin yapısı, adadaki günlük hayat çok etkileyici. :) En sevdiğim şehir için ise gönül rahatlığı ile Oslo diyebilirim.

Ülkemizdeki gündem hızı ile Kuzey ülkelerinin dinginliği, yavaşlığı daima karşılaştırılmış, sıkıcılıktan dem vurulmuştur. Sen bu toprakların insanı olarak nasıl değerlendiriyorsun bu yorumu?

İlk gittiğimde oradan birine bu soruyu sormuştum. Yoo, buralarda da sürekli problem/sıkıntı var. Mesela bazen kardan yollar kapanabiliyor demişti. :) Bence koşuşturmasız, keyifli ve kaliteli bir hayat yaşama olanağı sunduğu için çok da sıkıcı yerler değil. Arkadaş ise orada da var, konser, festival, yemek orada da var. :)

Kuzey ülkelerinde üniversite öğrencileri için yüksek lisans, master gibi imkanların da gelişkin olduğunu duyduk. Bu konuda hevesli, meraklı gençlere bu imkanlarla ilgili biraz bilgi verebilir misin?



Bu konuda çok fazla soru geliyor bana da ama soruya cevap verebilecek doğru kişi ben değilim maalesef. ☹ Özellikle İsveç’te dünyanın en iyi üniversiteleri arasına giren birçok kurum var. Norveç, Finlandiya ve Danimarka’da ise çok geniş yelpazede ve değişik konularda yüksek lisans imkanları bulunabiliyor.

O coğrafyayı görmeye hevesli birçok üniversiteli var. Onlar için kısa bir tur tavsiyesi ve bu turları yapmaları için nasıl yollar izleyebileceklerini açıklamanı istesek...



Çok büyük bir coğrafya ve görülecek çok fazla yer var. 😊 O nedenle kişinin zevkine, isteklerine ve bütçesine göre çok farklı alternatifler olabiliyor. Benden tur planı hakkında yardım isteyenlere seve seve yardım ediyorum. Ayrıca bir butik tur şirketi ile biz de Kuzey’e turlar düzenliyoruz. Onlar hakkında da bilgi alabilirler. 😊