Nordea, genel merkezini Finlandiya’ya taşıyacak

NORDEA tarafından yapılan açıklamada, “İskandinav iç pazarındaki operasyonlarımızda bir değişiklik olmayacak, müşterilerimiz açısından verdiğimiz hizmetlerde hiçbir değişiklik olmayacak. Sadece az sayıda çalışanımız bu durumdan etkilenecek ve Nordea ise dört iç pazarda birden büyük vergi mükelleflerinden biri olmaya devam edecek” denildi.

Nordea CEO’su Casper von Koskull, yeni düzenlemelerin taşınma kararında etkili olduğunu, ancak kararın alınmasında en büyük faktörün bankalar birliğine yakın olmak olduğunu söyledi.

Nordea Yürütme Kurulu Başkanı Björn Wahlroos ise yaptığı açıklamada, “Nordea’yı Avrupalı bankalarla eşit konumda tutmayı önemli bir stratejik adım olarak görüyoruz” dedi.