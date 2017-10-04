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Nomura’dan TL yorumu

Hürriyet Haber
04.10.2017 - 10:27 | Son Güncelleme:

Nomura ekonomisti İnan Demir, TL'de istikrar sağlanması için küresel güvenden azami desteğin gerektiğini belirtti.

Nomura ekonomisti İnan Demir, Salı günü e-mail yoluyla gönderdiği raporunda, "2 Ekim'de açıklanan öncü dış ticaret verisindeki "ithalat patlaması" ve "çekirdek enflasyondaki yukarı yönlü trendin" iç talepteki güçlülüğün belirtisi olduğunu belirtti. 

 TÜİK'in Salı günü açıkladığı enflasyon verisi, Türkiye'de çekirdek TÜFE'nin Eylül ayında 13.5 yılın zirvesine yükseldiğini gösterdi.

 Demir, raporunda, "Ancak, TCMB'nin daha fazla sıkılaşmaya gitme ihtimalinin uzak olduğunun farkındayız. Bu da Türk Lirası'nda istikrar sağlanması için küresel güvenden en yüksek ölçüde destek gerektiği anlamına geliyor" ifadesini kullandı. 

TCMB, Çarşamba günü yerel saat ile 10:00'da Eylül ayı enflasyon değerlendirmesinde bulunmasının ardından, yerel saat ile 14:30'da Eylül ayı reel efektif Döviz kuru oranını açıklayacak. Reel efektif Döviz kuru endeksi, Ağustos ayında 89.71 değerini almıştı. 

Etiketler: Nomura , TÜİK , enflasyon
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