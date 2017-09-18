Nokia'nın yeni oyuncağı Nokia 9 işte böyle olacak!

Hız testi sitelerinde görünen "Nokia 9", HMD Global'in yakında yeni bir amiral gemisiyle karşımıza çıkacağının sinyalini veriyor. Yeni keşfedilen bilgiler, Nokia 9'u Android 8.0 Oreo ile çalıştığını ve sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile geldiğini gösteriyor. Buradan Nokia 9'un kutusundan Android'in en son sürümüyle çıkacağı anlaşılabilir. Bu doğruysa, HMD telefonlarını güncel tutma sözünü tutacak demektir.

Nokia 9, hız testi sitelerinde daha önce de birkaç defa görünmüştü. 5,2 inç Quad HD ekranla gelmesi beklenen cihaz, 6GB RAM sunuyordu. Bazı dedikodular ise telefonun 4GB RAM ile yetineceğini söylüyor. Dahili depolama seçeneklerinin 64GB ve 128GB'tan oluşacağı iddia ediliyor. Nokia 9'un ekran çerçevesinin de çok ince olması bekleniyor. Çizimlerde görünen cihaz, üst ve alt bölümdeki çerçevenin çok ince olduğunu, yanlarda ise çerçevenin neredeyse bulunmadığını gösteriyordu.



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