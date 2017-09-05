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    Nokia'dan ücretsiz saat geliyor!

    Hürriyet Haber
    05.09.2017 - 08:12 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 08:12

    Nokia yeni amiral gemisi Nokia 8 için ön sipariş veren müşterilerine güzel bir sürpriz hazırladı ve bir akıllı saat hediye edileceğini açıkladı.

    HMD Global şirketi Nokia'nın yeni amiral gemisi Nokia 8'i Avrupa ülkelerinde çok yakında satışa sunacak. Hatta Nokia 8'in ön siparişleri çoktan başladı ve firma İngiltere'deki müşterilerine güzel bir sürpriz hazırladı.

    HMD Global tarafından yapılan açıklamaya göre Nokia 8 için 499 pound karşılığında ön sipariş veren İngiliz müşteriler, 120 pound değerinde bir Nokia akıllı saat sahibi olacaklar.

    Nokia Steel adını taşıyan akıllı saati Health Mate uygulaması ile eşleştirerek akıllı telefonlarının da yardımıyla sağlık konusunda önemli bilgilere erişebilecek ve egzersiz programları tavsiyelerine uyabilecek.

    Nokiadan ücretsiz saat geliyor

    shiftdelete'in haberine göre bu kampanyanın Nokia 8'in mavi ya da gümüş renk seçeneklerinden herhangi biri için geçerli olduğunu ve Carphone Warehouse adında bir mağaza tarafından düzenlendiğini de belirtelim.

    Etiketler: nokia , telefon , akıllı saat
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