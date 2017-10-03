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    Hürriyet >Teknoloji>Nokia telefonlara Android Oreo güncellemesi geliyor!

    Nokia telefonlara Android Oreo güncellemesi geliyor!

    Hürriyet Haber
    03.10.2017 - 07:52 | Son Güncelleme:

    HMD Global, Android O'nun Google tarafından duyurulmasının birkaç ay ardından tüm telefonlarını en son Android sürüme yükselteceğini söylemişti. Firma şimdi telefonlarının yılsonunda Oreo güncellemesi alacağını doğruladı.

    Android'in son sürümü, HMD Global'in Nokia telefonları için verdiği önemli sözlerden biriydi. Endonezya'da Nokia 3, 5 ve 6'nın tanıtımında gazetecilere açıklama yapan HMD Global ülke müdürü Mark Trundle ve APAC reklam başkanı Shane Chiang, telefonlarının Android Oreo güncellemesini bu yılın sonunda alacağını söyledi.

    Nokia telefonlara Android Oreo güncellemesi geliyor

    Google, hangi telefonlarını Android Oreo'ya güncelleyeceğini daha önce açıklamıştı. HMD Global ise alışmadığımız bir hamleyle tüm telefonlarını güncelleyeceğini duyurmuştu. Firma şimdiye kadar cihazlarına aylık güvenlik güncellemelerini ulaştırmayı başardı. HMD'nin Android güncellemelerini nasıl dağıtacağı ise merak konusu.

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    Etiketler: android oreo , android o , google , nokia , hmd , telefon
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