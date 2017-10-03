Nokia telefonlara Android Oreo güncellemesi geliyor!

Android'in son sürümü, HMD Global'in Nokia telefonları için verdiği önemli sözlerden biriydi. Endonezya'da Nokia 3, 5 ve 6'nın tanıtımında gazetecilere açıklama yapan HMD Global ülke müdürü Mark Trundle ve APAC reklam başkanı Shane Chiang, telefonlarının Android Oreo güncellemesini bu yılın sonunda alacağını söyledi.





Google, hangi telefonlarını Android Oreo'ya güncelleyeceğini daha önce açıklamıştı. HMD Global ise alışmadığımız bir hamleyle tüm telefonlarını güncelleyeceğini duyurmuştu. Firma şimdiye kadar cihazlarına aylık güvenlik güncellemelerini ulaştırmayı başardı. HMD'nin Android güncellemelerini nasıl dağıtacağı ise merak konusu.



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