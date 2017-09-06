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    Nokia telefonlara Android Oreo güncellemesi!

    Hürriyet Haber
    06.09.2017 - 07:27 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 07:27

    Gelen yeni Android Oreo haberi, Nokia'nın Android'li yeni telefonlarına sahip olanları fazlasıyla sevindirecek!

    Tüm Nokia akıllı telefon modelleri Android Oreo güncellemesi alacak, bu telefonlara yeni Nokia 8 de dahil. Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6'nın Android 8 güncellemesi alacağını geçtiğimiz Haziran ayında duymuştuk, ancak şimdi HDM Global'in Baş Ürün Görevlisi Juho Sarvikas, Twitter'da tüm serinin yeni işletim sistemi sürümünü destekleyeceğini açıkladı.

    Oreo güncellemesi ne zaman gelecek?

    Güncellemenin ne zaman yayınlanacağı şimdilik belli değil. Ancak HMD'nin stok Android sürümünü kullanması, cihazların en geç bu yılın sonuna kadar Oreo'ya geçmesi bekleniyor.

    Sony Xperia XZ1 ve Xperia XZ1 Compact, Android Oreo ile piyasaya sunulacak ve bu cihazların sevkiyat tarihinin Eylül 2017 olduğunu da biliyoruz, yani diğer telefonların da Oreo'ya ulaşması çok uzak bir tarih olmasa gerek.

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    Etiketler: nokia , telefon , android o , android oreo , işletim sistemi , google
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