Nokia büyük umutlar bağladığı oyuncağını öldürüyor

Nokia, Ozo küresel kamerası ile sanal gereklik piyasasına Oculust Rift gibi başa takılan cihazlarla rekabete etmeden girmeye çalıştı. Ama görünüşe bakılırsa yığınla VR başlığı ile yarışmak zorunda kalmasa da, işler pek firmanın planladığı gibi gitmedi.

Firma, Ozo'nun geliştirmesini duraklatıyor ve bu süreçte 310 kişiyi işten çıkarıyor. Nokia'nın dediğine göre, "VR piyasasının beklenenden yavaş gelişmesi", firmayı sanal gerçekliğe olan yatırımlarını optimize etmek zorunda bırakmış ve Ozo buna kurban gidenlerden biri olmuş. Firma şimdi dijital sağlık projelerine odaklanmayı planlıyor, özellikle de Withings'i satın aldığında elde ettiklerine odaklanacak. Bunun firma için kârlı bir patent lisanslama olduğunu düşünüyoruz.







Nokia, Ozo kamerasını 2015'te 60,000 dolar fiyatıyla duyurmuştu. Bu fiyattan açıkça, profesyonel seviye bir 360 derece 3D kamera olduğu ve canlı yayın, live monitoring ve otomatik stitching özelliklerine sahip olduğu tahmin edilebiliyordu. Disney, UEFA, Sony Pictures ve diğer büyük isimli firrmalar VR içerik üretmek için birer tane aldılar, diğer bazı firmalar da Nokia fiyatı 45,000 dolara düşürdükten sonra satın aldı. Ama ne yazık ki bu satışlar yetersiz olmuş olmalı ki firma cihazın geliştirmesini devam ettirmeme kararı aldı. Diğer yandan, Nokia şu anki müşterilerine destek sağlamaya devam edeceğine söz veriyor.



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