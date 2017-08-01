Nokia Apple'ın 2 milyar dolarını aldı! Sebebi ise...

Apple'ın Nokia ile arasındaki patent tartışmasını sonlandırmak için Nokia'ya 2 milyar dolar ödediği ortaya çıktı. İki firma Mayıs'ta davalarından vazgeçerek bir patent alışverişi anlaşması yapmıştı, ancak bu anlaşmanın detayları belirtilmemişti.

Nokia bu haftaki şirket toplantısında anlaşmanın bir parçası olarak Apple'dan 2 milyar dolar nakit aldığını söyledi. Firma, gelecekte Apple ile nasıl çalışacağıyla ilgili bilgiler de verdi. Nokia, Apple ile beraber çalışarak onun ağ ve dijital sağlık işini güçlendirmesine yardımcı olacağını söylüyor. Firmanın Apple'dan aldığı 2 milyar nakdi nasıl kullanmayı planladığı ise önümüzdeki çeyreğin toplantısında açıklanacak.

Nokia geçen sene Apple'ı patent ihlaliyle ABD ve Avrupa'da suçlamış, bunun sonucunda Apple, Nokia'ya karşı kendi davasını açmıştı. Dava sonucunda Nokia'nın şirketi olan Withings'in birçok ürünü, Apple'ın web mağazasından kaldırılmıştı.