Nokia 8'lere Android Oreo güncellemesi resmen geldi!

Nokia 8 ve diğer yeni Nokia'ların Android Oreo'ya yükseltileceğini biliyorduk ancak şimdi bu, gerçeğe dönüşmeye bir adım daha yakın.

Nokia telefonlar için yeni açılan beta Android Oreo hizmeti, Nokia 8 sahiplerinin beta test için kaydolup, deneyimlerini Nokia'ya aktarmalarına yardımcı oluyor. Bu sayede Android Oreo'yu daha fazla beklemek istemeyen Nokia 8 sahipleri, güncellemeye hemen sahip olabiliyorlar. Ancak yazılımın henüz tamamlanmadığını ve hatalar içerebileceğini hatırlatmakta fayda var.





Beta yazılımın ortaya çıkması, final sürümü bekleyenler için heyecan verici çünkü final sürümün yaklaştığını gösteriyor. Nokia 6, Nokia 5 ve Nokia 3 sahipleri ise biraz daha beklemek zorunda kalabilir çünkü beta güncelleme, henüz bu telefonlar için hazır değil.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: BİLGİSAYARINIZ İÇİN 33 DUVAR KAĞIDI