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    Nokia 8'in fiyatı ortaya çıktı

    Hürriyet Haber
    31 Temmuz 2017 - 10:40Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 10:53

    Nokia 8'in Avrupa fiyatı ortaya çıktı. 16 Ağustos'ta lansmanı yapılacak olan yeni Nokia telefonun fiyatı bakın ne oldu?

    Daha önce de görüntüleri ve çeşitli özellikleri ortaya çıkan Nokia'nın yeni amiral gemisi Nokia 8'den gelen yeni sızıntıların önüne geçilemedi. Tanıtımına iki hafta kala Vodafone Romanya'dan gelen fiyat bilgisi Nokia 8'in siyah renkli sürümünün 600 euro olması bekleniyor.

    Lumİa serisi ile benzerlikler gösteren Nokia 8, Snapdragon 835 işlemci, 8 GB  hafıza, 6 GB RAM, Adreno 540 grafik arabirimi, 64-128 GB dahili hafızaya ve parmak izi okuyucu gibi özelliklere sahip olacağı biliniyor. Cihazın İtalya, Almanya, İspanya ve bölgedeki tüm ülkelerde aynı fiyattan satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

    Nokia 8 kamerası ile de hayli iddialı. Cihazda 13 MP olacak çift arka kamera ve 12 MP’lik bir ön kameranın eşlik etmesi bekleniyor.

    Etiketler: telefon , nokia , teknoloji , akıllı telefon
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