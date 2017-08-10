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    Nokia 8'in özellikleri işte böyle olacak!

    Hürriyet Haber
    10 Ağustos 2017 - 08:00Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 08:00

    Nokia'nın tanıtılması beklenen amiral gemisi, yeni bir görüntü ve teknik özellikleriyle bir kez daha sızdı!

    Nokia 8'in çıkışına oldukça yakınız ancak sızıntılar gelmeye devam ediyor. Bugün gelen fotoğraflı sızıntı, beraberinde bir dizi hız testi sonucu da getirdi.

    Slashleaks'in keşfettiği görüntüler düşük çözünürlüklü olduğundan ekranda yazanların hepsini okumak zor. Cihazın ekranının sol ve sağındaki geniş çerçeve gözden kaçmıyor, yani sızan Nokia 8'de modern telefonlardaki gibi "uçtan uca" ekran bulunmuyor. Ekranda yazanlar telefon hakkında daha çok bilgi veriyor. Buradan Nokia 8'in Snapdragon 835 yonga setiyle, 4GB RAM ve 1440x2560 ekranla geleceğini anlıyoruz. Ekranın boyutuyla ilgili bir bilgi görünmese de, telefonun 5,3 inç'lik bir ekranla geleceğini ve piksel yoğunluğunun 559ppi olacağını daha önce duymuştuk. Buradaki bilgiler, bu ekran boyutuyla uyumlu gibi görünüyor.

    Nokia 8in özellikleri işte böyle olacak

    Aslına bakarsanız listelenen özellikleri de daha önce duymuştuk, bu yüzden sızıntı yeni bir şey söylemiyor. Bu da bilgilerin doğru olma ihtimalini güçlendiriyor. Buradan Nokia 8'in üst seviye bir telefon olacağını ancak tasarımının Samsung Galaxy S8 gibi telefonlar karşısında bir adım geride kalacağını anlıyoruz.

    HMD Global 16 Ağustos'ta bir etkinlik düzenleyeceği için yakında kesin bilgileri öğreneceğiz.

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    Etiketler: nokia 8 , telefon , hmd global
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