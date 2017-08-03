Nokia 8'in fiyatı çok şaşırtacak!

Beklenen Nokia 8 cep telefonunun üst-uç özellikleri olacağı artık biliniyor ama fiyatı o kadar da üst-uç olmayabilir. Görünüşe bakılırsa Vodafone Romanya telefonu 517.42 Euro'ya (605 dolar) satmayı planlıyor.

Bu fiyat henüz Vodafone'un web sitesinde yok, bunun yerine Mobilissimo'ya "güvenilir bir kaynak" tan gelen bir bilgi. Bu yüzden yanlış olma ve değişme ihtimali var.

Bilgi isabetli olsa bile, sadece Romanya'yı kapsıyor. Diğer ülkelerde tamamen aynı fiyatta olma ihtimali düşük.

Ama bu Nokia 8'in sadece Samsung Galaxy S8 ve HTC U11 gibi amiral gemilerinden değil, daha önce iddia edilen fiyatından da daha ucuz olabileceğine işaret ediyor (daha önce 675 dolar civarı olacağını duymuştuk).

Nokia 8, söylentilerdeki 5.3-inç QHD ekran, çift lens kamera, bir Snapdragon 835 yonga ve 4GB veya 6GB RAM ile geliyorsa, bu son söylentideki fiyata bu telefon gerçekten hesaplı. Satın almak için pek fazla beklemenize de gerek yok, HMD Global'ın (Nokia ismini kullanan firma) telefonu 16 Ağustos'ta açıklaması bekleniyor.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: KARŞINIZDA ÇİN İŞİ BLACKBERRY