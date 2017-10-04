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    Nokia 8 Türkiye'ye geldi! İşte özellikleri ve fiyatı

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 07:40 | Son Güncelleme:

    Nokia dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği etkinlikte yeni oyuncağı Nokia 8'i ortaya çıkardı. Böylece Nokia 8'in Türkiye fiyatı da ortaya çıktı. Peki Nokia 8 hangi özelliklerle geliyor? Fiyatı uygun mu?

    HMD Global, Nokia 8'i Türkiye'de gün yüzüne çıkardı. Nokia 8, minimalist tasarımı ile dikkat çekerken diğer yandan geleneksel navigasyon düğmelerine ev sahipliği yapıyor.

    Ana kamera, 1.12μm piksel ve bir f / 2.0 diyafram açıklığına sahip çift 13MP sensöründen (renk + tek renkli) oluşuyor. Renkli kamera optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip ve karanlıkta daha iyi fotoğraflar için Lazer otofokus ve çift LED flaş bulunmaktadır.

    Ön taraftaki özçekim kamerası ise, f / 2.0 diyafram aralığı ve faz algılama otofokuslu 13MP sensörden (1.12μm piksel) oluşuyor. Telefon, bölünmüş ekran görüntülerini ön ve arka kameralarından YouTube ve Facebook'ta canlı yayınlayabiliyor; bu HMD'nin Dual-Sight olarak adlandırdığı bir özellik.

    Nokia 8 Türkiyeye geldi İşte özellikleri ve fiyatı

    6000 serisi alüminyumdan üretilen metal bir gövdeye sahip olan ve en kalın noktası 7.9 mm olan Nokia 8, IP54 sertifikasına ev sahipliği yapıyor.

    4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri ile kullanıcıların karşısına çıkan cihaz, 64 / 128 GB dahili depolama alanı ile gelirken microSD kart sayesinde depolama alanının kolayca artırılmasına imkan tanıyor.

    Ön ve arka kamerayı aynı anda kullanarak canlı yayın yapma imkanı sunan Dual-Sight teknolojisini kullanıcılar ile buluşturan Nokia 8, 360 derece ses kayıt desteği ile gelirken HTC 10’da olduğu gibi firmanın kendi Galeri uygulaması yerine Google Fotoğraflar‘ı kullanıyor.

    Nokia 8 Türkiyeye geldi İşte özellikleri ve fiyatı

    3090 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenen telefon, Qualcomm’un Quick Charge 3.0 teknolojisine sahip. Telefonda, amiral gemileri için günümüzde standart hale gelen USB Type-C portu yer alıyor. Cihaz kutudan Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi ile çıkıyor.

    Cihaz 151.5 x 73.7 x 7.9 mm boyutlarında ve 160 gram ağırlığında. Nokia 8, cilalı mavi ve bakır, sertleştirilmiş mavi ve çelik gibi farklı renk seçeneklerine sahip. Yeni Nokia Eylül ayında 705 dolar fiyat etiketi ile Avrupa’da satışa sunulmuştu. Nokia 8 Türkiye fiyatı ise 3299 TL olarak belirlendi.

    Etiketler: hmd global , nokia 8 , telefon , nokia
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