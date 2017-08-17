Nokia 8 tanıtıldı! İşte teknik özellikleri ve fiyatı

Nokia 8, son dönemde ortaya çıkan onlarca sızıntı ve raporun ardından nihayet HMD Global tarafından Londra'da düzenlenen bir etkinlik kapsamında resmi olarak tanıtıldı.

Sektöre oldukça hızlı bir giriş yapan şirketin yeni amiral gemisi Nokia 8, minimalist tasarımı ile dikkat çekerken son dönemde oldukça nadir karşılaştığımız geleneksel navigasyon düğmelerine ev sahipliği yapıyor.

Bizde sahip olduğu teknik özellikleri ve tasarımı ile şimdiden kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaran Nokia 8 hakkında merak edilen tüm soruların cevabını bu makalede sizlerle paylaşıyoruz.

Qualcomm'un bu yıl birçok amiral gemisi akıllı telefona güç veren Snapdragon 835 işlemcisinden güç alan akıllı telefon, bu sayede oldukça üst seviye bir performans sunuyor.





10 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 4 tanesi 2.45 GHz, 4 tanesi ise 1.9 GHz hızında çalışan toplamda 8 adet Kyro çekirdeğine ev sahipliği yapan Snapdragon 835, grafik tarafında gerekli olan gücü Adreno 540'tan alıyor.

Nokia 8'in 5.3 inç büyüklüğünde 1440 x 2560 piksel çözünürlüğe ve 700 nit gibi oldukça iyi bir parlaklık değerine sahip olan ekranı Corning Gorilla Glass 5 Teknolojisi ile korunurken, 554 ppi piksel yoğunluğu sunuyor.

6000 serisi alüminyumdan üretilen metal bir gövdeye sahip olan ve en kalın noktası 7.9 mm olan Nokia 8, IP54 sertifikasına ev sahipliği yapıyor.

4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri ile kullanıcıların karşısına çıkan cihaz, 64 / 128 GB dahili depolama alanı ile gelirken microSD kart sayesinde depolama alanının kolayca artırılmasına imkan tanıyor.







Ön ve arka kamerayı aynı anda kullanarak canlı yayın yapma imkanı sunan Dual-Sight teknolojisini kullanıcılar ile buluşturan Nokia 8, 360 derece ses kayıt desteği ile gelirken HTC 10'da olduğu gibi firmanın kendi Galeri uygulaması yerine Google Fotoğraflar'ı kullanıyor.

Arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına ve 1.12 μm piksel boyutuna sahip iki adet kamera sensörünün yanı sıra çift LED flaş yer alan Nokia 8'in ön tarafında ise yine 13 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram açıklığında bir kamera bulunuyor.

3090 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenen ve Qualcomm'un Quick Charge 3.0 teknolojisine sahip olan akıllı telefonda, amiral gemileri için günümüzde standart hale gelen USB Type-C portu yer alırken, cihaz kutudan Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi ile çıkıyor.

151.5 x 73.7 x 7.9 mm boyutlarında ve 160 gram ağırlığında olan Nokia 8, cilalı mavi ve bakır, sertleştirilmiş mavi ve çelik gibi farklı renk seçenekleri ile Eylül ayında 705 dolar fiyat etiketi ile Avrupa'da satışa sunulacak. (shiftdelete.net)