Nokia 8 darbelere ne kadar dayanıklı? Mutlaka izleyin!

HMD Global tarafından sunulan yeni amiral gemisi Nokia 8, kısa bir süre önce ülkemizdeki lansmanından sonra satışa sunuldu. 3299 TL fiyatıyla el yakan telefonlar arasına giren Nokia 8, satın alanların en az 2 yıl kullanmak isteyeceği bir model. Tabii o kadar dayanıklı çıkarsa... Neredeyse küçük bir servet ödenen akıllı telefonların dayanıklı olması büyük önem taşıyor. Yere düştüğünde kırılmayacak veya camı hemen çizilmeyecek modeller için de üreticiler, alüminyum kasa ve Corning Gorilla Glass gibi korumalara yöneliyorlar. Nokia 8'de de bunlar mevcut. Peki, telefon ne kadar dayanıklı? JerryRigEverything bu sorunun cevabını veriyor.

Her yeni çıkan amiral gemisi telefonu had safhada teste sokan JerryRigEverything, bu defa Nokia 8 modelini konuk etmiş. Nokia 8'i de zorlayan JerryRigEverything, camını çizilmelere karşı test ediyor, telefonu ısıya maruz bırakıyor ve iPhone'un "bükülme" testini de uyguluyor.

Hemen yukarıdaki videoda izleyebileceğiniz test süreci sonunda Nokia 8 büyük ölçüde dayanıklı çıkıyor. Elbette darbelerin şiddeti arttığında zarar görmesi gayet mümkün. O nedenle telefonu satın almayı düşünüyorsanız, mutlaka koruma kılıfı ve ekran bandı almayı ihmal etmeyin.



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