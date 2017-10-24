Nokia 7 yoğun ilgi görüyor! İşte tüm özellikleri

Geçtiğimiz hafta içerisinde resmi olarak tanıtılan Nokia 7‘nin ilk etap satışları Çin’de bugün başlayacak. Cihazın bugünden itibaren Çin pazarına giriş yapacağı ve uzun bir süre yalnızca Çin’e özel olarak satılacağı belirtilmişti. Her ne kadar HMD Global sessiz kalsa da, cihazın bir süre sonra küresel pazarda da görülebileceği ümit ediliyor.

HMD Global tarafından yapılan açıklamaya göre yaklaşık 320 euro fiyat etiketiyle ön kayıt işlemine açılan cihaz için şimdiden 100,000 başvuru gelmiş durumda. Her ne kadar bu 100,000 kişinin hepsinin akıllı telefonu satın almayacağına kesin gözüyle bakılsa da, başvuruların tüm hızıyla sürmesi şirkete umut veriyor.

Eğer başvurular bugün satış başlayana kadar devam ederse muhtemelen 100,000’den fazla cihaz satışının gerçekleştirilebileceği düşünülürken, bahsi geçen ön kayıtların hangi model için yaptırıldığı ise açıklanmış değil.

Yani bu sayının içerisinde hem 320 euro fiyat etiketli 4 GB bellekli model, hem de 345 euro fiyat etiketli 6 GB belleğe sahip olan model yer alıyor.

Nokia 7 özellikleri

Orta segmenti hedef alan Nokia 7, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 630 işlemcisinden alıyor. Sekiz çekirdek işlemci ve Adreno 508 grafik işlemcisi kullanılan modelde 4 GB RAM’lik versiyonunda 64 GB dahili hafıza, 6 GB RAM’lik versiyonunda ise 128 GB dahili hafıza bulunuyor.



Cam arka tasarımlı ilk Android modeli olan Nokia 7, Corning Gorilla Glass teknolojisinin yanında IP54 sertifikasına sahip. Bu sertifika cihazı sadece su sıçratmalarına karşı koruyor. Arka kısmında F/1.8 diyaframlı 16 megapiksel kamera yer alan telefonda Zeiss imzalı tek kamera yer alıyor. F/1.8 diyafram değerine sahip 16 MP ana kamera kullanan cihazda, çift tonlu LED flaş yer alıyor. Ön tarafta ise F/2.0 diyafram değerine sahip 5 MP selfie kamerası bulunuyor. 3,000 mAh batarya kapasitesine sahip cihaz, 18W hızlı şarj desteği de sunuyor.