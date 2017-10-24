Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>Nokia 7 yoğun ilgi görüyor! İşte tüm özellikleri

    Nokia 7 yoğun ilgi görüyor! İşte tüm özellikleri

    Hürriyet Haber
    24.10.2017 - 07:24 | Son Güncelleme:

    Nokia'nın yeni akıllı telefon modellerinden Nokia 7 beklentilerin üzerinde bir ilgiyle karşılaştı. Daha ilk etapta 100 bin adet cihazın satışının gerçekleştirileceği belirtildi.

    Geçtiğimiz hafta içerisinde resmi olarak tanıtılan Nokia 7‘nin ilk etap satışları Çin’de bugün başlayacak. Cihazın bugünden itibaren Çin pazarına giriş yapacağı ve uzun bir süre yalnızca Çin’e özel olarak satılacağı belirtilmişti. Her ne kadar HMD Global sessiz kalsa da, cihazın bir süre sonra küresel pazarda da görülebileceği ümit ediliyor.

    HMD Global tarafından yapılan açıklamaya göre yaklaşık 320 euro fiyat etiketiyle ön kayıt işlemine açılan cihaz için şimdiden 100,000 başvuru gelmiş durumda. Her ne kadar bu 100,000 kişinin hepsinin akıllı telefonu satın almayacağına kesin gözüyle bakılsa da, başvuruların tüm hızıyla sürmesi şirkete umut veriyor.

    nokia 7

    Eğer başvurular bugün satış başlayana kadar devam ederse muhtemelen 100,000’den fazla cihaz satışının gerçekleştirilebileceği düşünülürken, bahsi geçen ön kayıtların hangi model için yaptırıldığı ise açıklanmış değil.

    Yani bu sayının içerisinde hem 320 euro fiyat etiketli 4 GB bellekli model, hem de 345 euro fiyat etiketli 6 GB belleğe sahip olan model yer alıyor. 

    Nokia 7 özellikleri

    Orta segmenti hedef alan Nokia 7, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 630 işlemcisinden alıyor. Sekiz çekirdek işlemci ve Adreno 508 grafik işlemcisi kullanılan modelde 4 GB RAM’lik versiyonunda 64 GB dahili hafıza, 6 GB RAM’lik versiyonunda ise 128 GB dahili hafıza bulunuyor.

    Cam arka tasarımlı ilk Android modeli olan Nokia 7, Corning Gorilla Glass teknolojisinin yanında IP54 sertifikasına sahip. Bu sertifika cihazı sadece su sıçratmalarına karşı koruyor. Arka kısmında F/1.8 diyaframlı 16 megapiksel kamera yer alan telefonda Zeiss imzalı tek kamera yer alıyor. F/1.8 diyafram değerine sahip 16 MP ana kamera kullanan cihazda, çift tonlu LED flaş yer alıyor. Ön tarafta ise F/2.0 diyafram değerine sahip 5 MP selfie kamerası bulunuyor. 3,000 mAh batarya kapasitesine sahip cihaz, 18W hızlı şarj desteği de sunuyor.

    Etiketler: telefon
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri