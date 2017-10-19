Nokia 7 duyuruldu! İşte tüm özellikleri

Şirketin cam arka tasarımlı ilk Android modeli olan cihaz, Corning Gorilla Glass teknolojisiyle korunuyor. Cihazın yan çerçevelerinin ise 7000 serisi alüminyum olduğunu ve kıvrımlı bir yapıya sahip olduğunu da belirtelim. Tasarım tarafında son olarak telefonun IP54 sertifikasına sahip olduğunu da belirtelim. Bu sertifika, sadece su sıçramalarına karşı cihazı koruyor.

5.2 inç boyutlu ekranda 1080p Full HD çözünürlük sunan telefon IPS LCD panel kullanıyor. Gücünü Snapdragon 630 işlemcisinden alan Nokia 7 modelinde bu işlemciye 4 GB veya 6 GB RAM eşlik ederken 64 GB‘lık dahili depolama alanını microSD kart desteğiyle arttırabilmek mümkün.

F/1.8 diyafram değerine sahip 16 MP ana kamera kullanan cihazda, çift tonlu LED flaş yer alıyor. Ön tarafta ise F/2.0 diyafram değerine sahip 5 MPselfie kamerası olduğunu belirtelim.

Bağlantı seçeneklerinde 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-Cbağlantı noktası, 3.5 mm kulaklık girişi, NFC ve LTE Cat 6 bağlantı desteği dikkat çekiyor. Telefonun arka tarafında parmak izi sensörü yer alırken, cihaz kutudan Android 7.1.1 Nougat sürümüyle kutudan çıkıyor. Daha önce açıklandığı üzere tüm yeni Nokia modelleri Android Oreo güncellemesini alacak.

Son olarak cihazda 3,000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Ayrıca 18Whızlı şarj desteği de sunulmakta.

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan Nokia 7modeli, şimdilik sadece Çin’de satılacak. shiftdelete'te yer alan habere göre 24 Ekim’de satışta olacak telefonun 4 GB RAM‘li modeli 377 dolar, 6 GB RAM‘li modeli ise 407 dolarfiyat etiketiyle satılacak.