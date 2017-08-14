Nokia 6 satışları şaşkına çevirdi!

Hatırlayacağınız gibi HMD Global haziran ayında yeni telefonu Nokia 6’yı resmen duyurmuştu. Telefonun ilk olarak Hindistan’da satışa çıkacağı açıklanmıştı. Ancak telefonun çıkışı beklenenden çok daha geç bir tarihte gerçekleşti. Telefonun tek satıcısı olarak seçilen Amazon’un telefonu önsiparişe sunulması temmuz ortasını buldu. Telefonun teslim edileceği tarih olarak ise 23 Ağustos açıklandı.

Telefonun satışa çıkışı beklenenden çok daha yavaş gerçekleşti ama bu durum satışlara yansımamış gibi görünüyor. Çünkü telefon Hindistan’da ilgiyle karşılandı. Amazon’un geçtiğimiz ay önsiparişe çıkardığı telefon, şimdiden 1 milyondan fazla rezervasyon aldı. Şimdi asıl soru ise HMD Global’ın bu kadar çok telefonu zamanında yetiştirip yetiştiremeyeceği. Çünkü telefona olan talep şirketin beklentilerin fazlasıyla aşmış gibi görünüyor.