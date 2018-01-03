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Nokia 6 ne zaman çıkıyor?

Hürriyet Haber
03.01.2018 - 12:55 | Son Güncelleme:

HMD Global'in yeni orta segment telefonu Nokia 6, geçtiğimiz günlerde Çinli telekomünikasyon düzenleme kurumu TENAA'dan onay almıştı. Şimdi de Çin'in en büyük perakende satış şirketlerinden Suning'e göre 2018 model Nokia 6, 5 Ocak'ta çıkabilir.

Konuyla alakalı açıklamayı resmi Weibo hesabından yapan Suning, konuyu bir görselle aydınlattı. Görselde, Nokia'nın eski telefonları kullanılmış ve 3 yazılmış. Görselin paylaşım tarihinin 2 Ocak olması ve görsel 3 yazması nedeniyle, Nokia 6'nın (2018) 5 Ocak'ta tanıtılacağı düşünülüyor. Nokia 6 (2018) modelinin küresel çapta tanıtımının yapılma tarihinin ise MWC 2018'de gerçekleşeceği yine düşünülenler arasında. 

Nokia 6 ne zaman çıkıyor

Nokia 6 (2018) modelinin özelliklerine bakıldığında 16:9 görüntü oranına sahip 5.5 inç'lik Full HD ekrana sahip olacağı biliniyor. Snpadragon 630 işlemcisine sahip cihaz, 4 GB RAM - 32 GB veya 4 GB RAM - 64 GB depolama seçenekleriyle gelecek. Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi kullanılan cihaz, gücünü 3000mAh bataryadan alacak. Son olarak cihazın arka kamerasının 16 MP, ön kamerasının da 8 MP olacağı biliniyor. 

 

Etiketler: Nokia 6 (2018) , Tanıtım , HMD Global , TENAA
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