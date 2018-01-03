Nokia 6 ne zaman çıkıyor?

Konuyla alakalı açıklamayı resmi Weibo hesabından yapan Suning, konuyu bir görselle aydınlattı. Görselde, Nokia'nın eski telefonları kullanılmış ve 3 yazılmış. Görselin paylaşım tarihinin 2 Ocak olması ve görsel 3 yazması nedeniyle, Nokia 6'nın (2018) 5 Ocak'ta tanıtılacağı düşünülüyor. Nokia 6 (2018) modelinin küresel çapta tanıtımının yapılma tarihinin ise MWC 2018'de gerçekleşeceği yine düşünülenler arasında.

Nokia 6 (2018) modelinin özelliklerine bakıldığında 16:9 görüntü oranına sahip 5.5 inç'lik Full HD ekrana sahip olacağı biliniyor. Snpadragon 630 işlemcisine sahip cihaz, 4 GB RAM - 32 GB veya 4 GB RAM - 64 GB depolama seçenekleriyle gelecek. Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi kullanılan cihaz, gücünü 3000mAh bataryadan alacak. Son olarak cihazın arka kamerasının 16 MP, ön kamerasının da 8 MP olacağı biliniyor.