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    Nokia 5 için yeni Android 8 Oreo yayında!

    Hürriyet Haber
    28.12.2017 - 10:23 | Son Güncelleme:

    Nokia 5'e Andrıoid 8.0 Oreo güncellemesi gelmesi için çalışmalara devam HDM Global, ilk Beta sürümün ardından yen bir Beta sürümü daha yayınladı. Yeni sürümde birçok hata gideriliyor ve çoklu görevlerde yaşan sorunlar ortadan kalkıyor.

    HMD Global, Nokia 5'e Android 8.0 Oreo güncellemesi gelmesi için çalışmalara devam ediyor. İlk yayınlanan Beta sürümün ardından, birçok hata düzeltmelerinin yapıldığı ve çoklu görevlerde yaşanan sorunların ortadan kalktığı yeni yayınlanan Beta sürüm,  V5.160 srüm numarasına sahip ve 1700MB boyutunda.

    Nokia 5 için yeni Android 8 Oreo yayında

    HDM Global şirketine yakın kaynaklardan paylaşılan bilgiye göre de cihazın test sürecinin bu ayın sonunda sona varılacağı ve iki ay içerisinde Android 8.0 Oreo'nun yayında olacağı biliniyor. Nokia 5 cihazlarını güncellemek isteyen kullanıcıların ise öncelikle "Ayarlar" bölümüne, sonrasında "Diğer" bölümüne ve son olarak "Yazılım Güncelleme" bölümüne gitmeleri gerekiyor. Son olarak yayınlanan yeni güncelleme Nokia 6'ya gelmiş değil. 

     

     

    Etiketler: Telefon
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