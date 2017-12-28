Nokia 5 için yeni Android 8 Oreo yayında!

HMD Global, Nokia 5'e Android 8.0 Oreo güncellemesi gelmesi için çalışmalara devam ediyor. İlk yayınlanan Beta sürümün ardından, birçok hata düzeltmelerinin yapıldığı ve çoklu görevlerde yaşanan sorunların ortadan kalktığı yeni yayınlanan Beta sürüm, V5.160 srüm numarasına sahip ve 1700MB boyutunda.

HDM Global şirketine yakın kaynaklardan paylaşılan bilgiye göre de cihazın test sürecinin bu ayın sonunda sona varılacağı ve iki ay içerisinde Android 8.0 Oreo'nun yayında olacağı biliniyor. Nokia 5 cihazlarını güncellemek isteyen kullanıcıların ise öncelikle "Ayarlar" bölümüne, sonrasında "Diğer" bölümüne ve son olarak "Yazılım Güncelleme" bölümüne gitmeleri gerekiyor. Son olarak yayınlanan yeni güncelleme Nokia 6'ya gelmiş değil.