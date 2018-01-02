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Nokia 4 ve Nokia 7 Plus mı geliyor?

Hürriyet Haber
02.01.2018 - 13:58 | Son Güncelleme:

Ortaya çıkan bilgilere göre Nokia 4 ve Nokia 7 Plus, HMD Global'in 2018'de çıkaracağı akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Ayrıca şirketin Nokia 1 isimli ilk Android Oreo (Go Edition) telefonun da çıkarması bekleniyor.

Nokia 4 ve Nokia 8 Plus adlarına, Nokia telefonlarında yüklü olarak gelen varsayılan kamera uygulamasının kodlarında rastlandı. Daha önceden de Nokia 6 (2018), Nokia 8 (2018), Nokia 9 ve Nokia 1'in çıkacağı açıklanmıştı. Böylelikle bu yıl çıkacak Nokia markalı akıllı telefon sayısı 6'ya çıkıyor. Nokia 7 Plus’ın, geçen yıl Çin’de satışa sunulan Nokia 7’dekinden daha büyük bir ekrana ve gelişmiş işlemciye sahip olacağı düşünülüyor. Nokia 7’de 5.2 inç ekran, Snapdragon 630 işlemci, alüminyum çerçeveli cam tasarım özellikleri bulunuyordu. Nokia 4 ise tamamen yeni bir telefon olacak gibi görülüyor. Ayrıca HMD Global'in geçen ay sızan Nokia 1'i de çıkarması bekleniyor. Nokia 1 HMD'nin ilk Android GO telefonu olma özelliğini taşıyor. Bu cihazda HD çözünürlüklü IPS LCD ekran, 1 GB RAM ve 8 GB dahili hafıza özelliklerinin bulunması bekleniyor.

Nokia 4 ve Nokia 7 Plus mı geliyor

Şirket aynı zamanda yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonu Nokia 9'u 10 Ocak'ta düzenlenecek etkinlikte tanıtmayı planlıyor. Bu etkinlikte Nokia 6 (2018) ve Nokia 8 (2018) modelleri de tanıtılacak. Nokia 9’un ince ekran çerçeveli 5.5 inç ekrana sahip olması, Snapdragon 835 işlemci ve Carl Zeiss optikli çift kamera kurulumunu barındıracağı tahmin ediliyor.

Etiketler: Yeni Nokia telefonları
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