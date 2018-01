Nokia 4 ve Nokia 7 Plus mı geliyor?

Nokia 4 ve Nokia 8 Plus adlarına, Nokia telefonlarında yüklü olarak gelen varsayılan kamera uygulamasının kodlarında rastlandı. Daha önceden de Nokia 6 (2018), Nokia 8 (2018), Nokia 9 ve Nokia 1'in çıkacağı açıklanmıştı. Böylelikle bu yıl çıkacak Nokia markalı akıllı telefon sayısı 6'ya çıkıyor. Nokia 7 Plus’ın, geçen yıl Çin’de satışa sunulan Nokia 7’dekinden daha büyük bir ekrana ve gelişmiş işlemciye sahip olacağı düşünülüyor. Nokia 7’de 5.2 inç ekran, Snapdragon 630 işlemci, alüminyum çerçeveli cam tasarım özellikleri bulunuyordu. Nokia 4 ise tamamen yeni bir telefon olacak gibi görülüyor. Ayrıca HMD Global'in geçen ay sızan Nokia 1'i de çıkarması bekleniyor. Nokia 1 HMD'nin ilk Android GO telefonu olma özelliğini taşıyor. Bu cihazda HD çözünürlüklü IPS LCD ekran, 1 GB RAM ve 8 GB dahili hafıza özelliklerinin bulunması bekleniyor.

Şirket aynı zamanda yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonu Nokia 9'u 10 Ocak'ta düzenlenecek etkinlikte tanıtmayı planlıyor. Bu etkinlikte Nokia 6 (2018) ve Nokia 8 (2018) modelleri de tanıtılacak. Nokia 9’un ince ekran çerçeveli 5.5 inç ekrana sahip olması, Snapdragon 835 işlemci ve Carl Zeiss optikli çift kamera kurulumunu barındıracağı tahmin ediliyor.