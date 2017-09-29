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    Nokia 3310'un yenisi satışa çıkıyor! En önemli özelliği ise...

    Hürriyet Haber
    29.09.2017 - 07:42 | Son Güncelleme:

    Bu sene tanıtılan ve heyecan uyandıran Nokia 3310'un 3G destekli sürümü, satışa sulunuyor!

    Nokia 3310'un yeni 3G destekli sürümü, ilk olarak Avustralya'da piyasaya sürülüyor. Yenilenen Nokia 3310 bu senenin başlarında ortaya çıktığında heyecan uyandırmıştı. 2000'in klasik telefonunun yeni sürümü daha küçük, daha hafif ve bazı yönlerden daha iyiydi. HMD'nin geliştirdiği yeni Nokia 3310'un önemli bir eksiği ise yalnızca 2G ağları üzerinde çalışmasıydı.

    Ancak HMD, 3310'un 3G destekli sürümünü Avustralya'dan başlamak üzere piyasaya sürmeye başlıyor. 16 Ekim'de ülkede satışa sunulacak olan 3G destekli Nokia 3310, diğer ülkelere Ekim ayı içerisinde ulaşmaya başlayacak.

    Nokia 3310un yenisi satışa çıkıyor En önemli özelliği ise...

    HMD Global ürün müdürü Juho Sarvikas, bir basın açıklamasında yeni Nokia 3310 için şunları söyledi: "Dünya çapındaki hayranlarımız, ikonik telefonun 3G'yi desteklemesini istiyorlardı. Hayranlarımız istedi, biz de dinledik ve bugün sizi Nokia 3310 3G ile tanıştırıyoruz."

    Nokia 3310'un 3G modeli, şu dört renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek: Yellow, Warm Red, Azure ve Charcoal. Cihaz yine 2,4 inç'lik renkli bir ekran, 2 megapiksel LED flaşlı arka kamera, 16MB depolama ve 32GB microSD kart desteğiyle gelecek.

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    Etiketler: nokia , telefon , nokia 3310 , nokia 3310 3g
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