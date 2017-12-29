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    Nokia 3310'a şimdi de 4G desteği!

    Hürriyet Haber
    29.12.2017 - 13:10 | Son Güncelleme:

    Nokıa 3310 modeli yıllar sonra tekrar üretildi ve geçtiğimiz MWC 2017'de tanıtıldı. 60 dolar fiyat etiketiyle ABD'de satışa çıkan Nokia 3310 modeli şimdiyse, kullanacak olanlara 4G desteği sunacak.

    Aradan tam 17 yıl sonra kullanıcılarıyla tekrar buluşan Nokia 3310, geçtiğimiz MWC 2017'de tanıtılmış ve ABD'de 60 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Yenilenen Nokia 3310 modelinin ise 4G desteği sunacağı kesinleşti.

    Nokia 3310a şimdi de 4G desteği

    Çin'in telekomünikasyon denetleyici TENAA tarafından onaylanan cihazın, 4G desteği dışında özellik bakımından diğer modele göre ek bir değişiklik yok. TENAA tarafından cihaza dair paylaşılan bir görsele göre cihazın tasarımında da bir değişikliğin olmadığı görülüyor. Son olarak 17 yıl aradan sonra 60 dolar fiyat etiketiyle ABD'de satışa çıkan ilk Nokia 3310 cihazının, 4G destekli modelinin fiyatının ne olacağı bilinmiyor.  

    Etiketler: Nokıa 3310 , Telefon
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