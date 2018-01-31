Nokia 3310 4G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Nokia 3310 4G modeli ortaya çıktı. Nokia'nın uzun süredir 4G model 3310 satışa çıkaracağı biliniyordu; ancak telefonun ne zaman satışa çıkacağı belli değildi. Bugün ise yeni telefon resmiyet kazandı.

2.4 inçlik bir ekranı bulunan model 240×320 piksel çözünürlük sunuyor. 2 Megapiksellik bir kameranın bulunduğu modelde 256 MB RAM ve 512 MB dahili hafıza yer alıyor. Modelin işletim sistemiyse YunOS.

1200 mAh kapasitesinde bir bataryanın yer aldığı model, 12 gün bekleme süresi, VoLTE’de 5 saate kadar konuşma süresi vadediyor. Cihazda yer alan FM radyo ise 31 saat kullanım süresi veriyor.

2. Nesil 3310’a kıyasla biraz daha uzun ve biraz daha kalın olan model 117 x 52,4 x 13,35 mm boyutlarında ve 88,1 gram ağırlığında.

Halihazırda Çin’de satışa sunulan modelin Şubat ayının sonlarına doğru Amerika’da Mart ayında ise Avrupa’da satışa sunulacağı söyleniyor. 2. Nesil Nokia 3310 modelinin ülkemizdeki fiyatı ise 549 TL olarak belirlenmişti.



