Nokia 2’nin fiyatı herkesi şaşırttı

Nokia, geçtiğimiz günlerde Mobil Dünya Kongresi’nde yeni akıllı telefonu Nokia 7’yi resmi olarak tanıttıktan sonra bu yıl içerisinde yeni iki telefon daha tanıtacağı düşünülüyordu. Bu iki cihaz da birbirlerine zıt bir fiyat etiketiyle satışa sunulacaktı. Bu cihazlardan biri HMD Global’in Nokia markası altında satışa sunacağı Nokia 9 modeli olacak. Diğer model ise Nokia’nın en düşük fiyat etiketine sahip akıllı telefonu Nokia 2...

Nokia 2, iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Cihazda Snapdragon 212 işlemci, 1 GB bellek ve 4,000 mAh’lık batarya bulunuyor. 4.5 inç’lik boyutunda ekranı olan cihazda 8 MP arka kamera ve 5 MP ön kamera bulunacak. Nokia 2'de işletim sistemi olarak da Android 7.1.1 Nougat bulunuyor.



Cihaz ABD'de 99 dolar fiyatla satışa çıktı.