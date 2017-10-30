Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Nokia 2'in özellikleri ortaya çıktı!

    Nokia 2'in özellikleri ortaya çıktı!

    Hürriyet Haber
    30.10.2017 - 08:19 | Son Güncelleme:

    Bir zamanların efsane telefon markası Nokia'nın yeni telefonu Nokia 2'nin hangi özelliklere sahip olduğu ortaya çıktı. İşte HMD Global bünyesinde faaliyet gösteren Nokia'nın yeni oyuncağı...

    Nokia'nın yeni telefonlarıyla artık sık sık karşımıza çıktığı hepimizin malumu. Bu kez Nokia 2 vitrine çıkıyor; henüz kendisini net olarak göremesek de özellikleri üç aşağı beş yukarı belli oldu gibi. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 212 yongasından alacağı düşünülen Nokia 2'de dört adet Cortex A7 çekirdeğinin yer alacağı 1.3 GHz hızında bir işlemci bulunuyor. Adreno 304 grafik arabirimiyle dikkat çeken cihazda 1 GB RAM yer alacak; bu ise telefonun başlangıç seviye telefon olduğunu gösteren bir başka detay elbette.

    Nokia 2in özellikleri ortaya çıktı

    8 GB dahili depolama alanına sahip olan akıllı telefonun, HD çözünürlükteki ekranının ise 4.5 inç büyüklüğünde olması bekleniyor.

    Arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde, ön tarafında ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir kameraya ev sahipliği yapan akıllı telefon, Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi ile kutudan çıkacak.

    Etiketler: hmd global
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri