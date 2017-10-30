Nokia 2'in özellikleri ortaya çıktı!

Nokia'nın yeni telefonlarıyla artık sık sık karşımıza çıktığı hepimizin malumu. Bu kez Nokia 2 vitrine çıkıyor; henüz kendisini net olarak göremesek de özellikleri üç aşağı beş yukarı belli oldu gibi. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 212 yongasından alacağı düşünülen Nokia 2'de dört adet Cortex A7 çekirdeğinin yer alacağı 1.3 GHz hızında bir işlemci bulunuyor. Adreno 304 grafik arabirimiyle dikkat çeken cihazda 1 GB RAM yer alacak; bu ise telefonun başlangıç seviye telefon olduğunu gösteren bir başka detay elbette.





8 GB dahili depolama alanına sahip olan akıllı telefonun, HD çözünürlükteki ekranının ise 4.5 inç büyüklüğünde olması bekleniyor.

Arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde, ön tarafında ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir kameraya ev sahipliği yapan akıllı telefon, Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi ile kutudan çıkacak.