Nokia 2 ve Nokia 9 yan yana görüntülendi!

Nokia 2 ve Nokia 9'u yan yana gösteren bir sızıntı Çin'de ortaya çıktı. Görüntüler gerçek ise Nokia 2'nin Nokia 9'dan daha küçük bir telefon olduğu anlaşılıyor.

Nokia 2'nin arka yüzünde bir kamerayla ve bir LED flaşla geldiğini görüyoruz. Nokia 9 ise dikey biçimde yerleştirilmiş iki kamera ve sağında bir LED flaşla geliyor. Nokia 9'da bunlara ek olarak bir de parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Tasarıma baktığımızda ise Nokia 2'nin arka yüzeyinin düz, Nokia 9'un kavisli olduğunu görüyoruz. Güç ve ses düğmeleri, iki cihazın da sağ kenarında yer alıyor. Bu durumda SIM çekmecesinin sol tarafa yerleştirilmiş olması muhtemel.

Cihazların ön tarafını göremiyoruz ancak ikisinin de ön tarafında fiziksel bir home düğmesinin veya parmak izi tarayıcısının olduğunu sanmıyoruz. Bu görüntüdeki Nokia 2'nin, telefondan geçtiğimiz günlerde gelen bir başka sızıntıyla uyum içinde olduğunu belirtmekte de fayda var.

chip.com.tr'nin haberine göre Nokia 2'nin giriş seviyesi bir telefon olması bekleniyor. Nokia 9'un ise Nokia'nın amiral gemisi olacağı iddia ediliyor.