Nokia 2 ve Nokia 9 işte böyle olacak! İlk görüntüler

HMD Global, Nokia'yı satın almasından beri çok meşguldü ve hala da yavaşlamaya niyetli gibi görünmüyor. Markaya ait iki telefonun geleceği söylentilerini duyuyorduk ki, sızan yeni bilgiler sadece bu iki telefonu doğrulamadı ayrıca bir çok detayı da su yüzüne çıkardı.

Amiral gemisi olan Nokia 9 uzun zamandır bekleniyordu, ancak şimdi sızan ve Çinli Baidu sitesinde paylaşılan fotoğraflarda cihazın arka kapağını görebiliyoruz. Cihaz yarı mat bir kasaya, çift lensli kamera sistemine ve parmak izi okuyucusuna sahip.



Bu özellikleri daha önce sızan çizimlerde de görmüştük ama bunlar cihaza ait ilk gerçek fotoğraflar. Fotoğrafların sahte olma ihtimali var ama daha önce gördüğümüz çizimlerle örtüşmeleri de doğrulayıcı nitelikte.





Daha önce Nokia 9'un 5.5-inç QHD ekrana, Snapdragon 835 işlemciye ve en az 4GB RAM'e sahip olacağını duymuştuk. Ayrıca isminden de anlaşılacağı gibi, yeni telefon Nokia 8'in devamı olarak markaya ait en güncel amiral gemisi olacak.

Yüksek seviyeden düşük seviyeye

Yelpazenin diğer köşesinde bulunan telefon ise Nokia 2. Hakkında çok söylenti veya bilgi olmayan cihaz iddiaya göre B&H web sitesine kısa bir süre için listelendi. Bu listeleme şu an kaldırılmış durumda, ancak bundan önce neyse ki Winfuture.de cihazın detaylarını yakalamayı başarmış.

İddiaya göre Nokia 2, siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip olacak, ayrıca Snapdragon 212 işlemci, 1GB RAM ve şaşırtıcı 4,000mAh bir pile sahip olacak gibi görünüyor. Pilin sıra dışı kapasitesi telefonun satış noktası olacağı kesin.

Şimdilik iki cihazın da ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor. Tahminlere göre bu yıl sona ermeden yeni Nokia telefonlar sevk edilmeye başlayabilir.



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