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    Nokia 2 Türkiye'de satışta! İşte özellikleri ve fiyatı

    Hürriyet Haber
    12.02.2018 - 12:14 | Son Güncelleme:

    Nokia'nın yeni akıllı telefonlarından Nokia 2 sessiz sedasız Türkiye'de satışa sunuldu. Peki Nokia 2 hangi özelliklerle ve fiyat etiketiyle geliyor?

    Nokia 2 Türkiye'de satışa sunuldu. Nokia 2 modeli, sahip olduğu özellikler ve fiyatı ile uygun fiyatlı bir telefon arayanlara hitap ediyor. 5 inç boyutlu LTPS LCD ekrana sahip olan telefon, 1280 x 720 ekran çözünürlüğüne ve Gorilla Glass 3 koruma teknolojisine sahip. Telefon, tek parça alüminyum kasaya ve arka kısımda ise polikarbon malzemeye sahip. Bu sayede fiziksel olarak dayanıklı bir tasarım sunuyor.

    Nokia 2 modeli, Qualcomm’un giriş seviyesi için ürettiği MSM8909v2 kod numaralı Snapdragon 212 işlemcisine ve Adreno 304 grafik birimine sahip. 4 çekirdekli olan bu işlemci 1.3 Ghz frekans hızına sahip. 1 GB DDR3 tipi RAM ve 8 GB dahili hafıza ile gelen telefon, MicroSD kart desteği ile 128 GB ilave alan sunabiliyor.

    VoLTE, görüntülü arama ve VoWiFi gibi teknolojilere sahip olan telefon LTE Cat4. modemi sayesinde 150 Mbps download ve 50 Mbps upload hızlarına destek veriyor. Nokia 2, 802.11 b/g/n, BT 4.1, GPS/AGPS/GLONASS/Beidou gibi kablosuz ağ ve konumlandırma desteklerine de sahip.

    Android Nougat yüklü olarak gelen telefonun arka tarafında 8 Megapiksel çözünürlüklü kamera kullanılıyor. Telefonun ön tarafında yer alan kameranın çözünürlüğü ise 5 Megapiksel.

    Nokia 2 fiyatı da netleşen detaylar arasında yer alıyor. Giriş seviyesi özelliklere sahip olan telefon, ülkemizde 699 TL satış fiyatına sahip olacak. 

    Etiketler: nokia , nokia 2 , telefon
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