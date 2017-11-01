Nokia 2 tanıtıldı, fiyatı şaşkına çevirdi!

HMD Global tarafından geliştirilen Nokia 2, Hindistan'da resmi olarak duyuruldu. Firmanın Nokia serisinin en altında yer alan Nokia 2, şaşırtıcı derecede büyük piliyle dikkat çekiyor.

Nokia 2, herhangi bir akıllı telefondakinden büyük, 4.100mAh'lik bir pille geliyor. Kıyaslama açısından Samsung Galaxy Note 8'in 3.300mAh'lik pille geldiğini söyleyelim. HMD Global'in iddiasına göre Nokia 2'nin pili tek şarjla iki gün dayanıyor.

Bu iddianın doğru olup olmadığını yapılacak testler gösterecek. Cihazın diğer özellikleri ise oldukça mütevazı. 5,0 inç'lik 720x1280 ekranla gelen Nokia 2, dört çekirdekli 1,3GHz Snapdragon 212 yonga setiyle, 1GB RAM ve 8MP arka kamerayla geliyor. Ön yüzünde 5MP'lik bir kamera barındıran cihaz, 8GB depolama alanına ve bir microSD slotuna sahip.





Nokia 2'nin performansı konusunda kafamızda bazı soru işaretleri yok değil. 1GB RAM ve Snapdragon 212'nin nasıl bir performans göstereceğini de testler gösterecek.

Nokia 2'nin fiyatı ve çıkış detayları henüz açıklanmadı ancak Kasım ortasında Hindistan'da satışa sunulması bekleniyor.



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